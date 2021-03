Ingrid Sarlandie, Village by CA de Toulouse : « Il est fondamental de féminiser le milieu des investisseurs »

Ingrid Sarlandie, quelle est la mission du Village by CA de Toulouse, dont vous venez de prendre la tête ? »

Je dirige le Village by CA de Toulouse depuis le 7 janvier. Il existe depuis quatre ans. Son but : fédérer le très riche écosystème d’innovation toulousain. Le cœur de notre activité, c’est la trentaine de startups qu’on accélère au village. Nous allons lancer un appel pour une nouvelle cohorte qui entrera au village en juillet. Nous sommes là pour les accompagner, notamment dans leurs levées de fonds et dans leurs développements, via notre réseau d’experts en communication, ressources humaines, digital, etc. Nous aidons aussi les ETI, les grands groupes et les acteurs publics qui cherchent des solutions pour leur transformation digitale et leur stratégie RSE.

Vous avez travaillé plusieurs années aux États-Unis. Que vous a apporté cette expérience ?

J’ai passé les trois dernières années en Californie, le berceau de la Silicon Valley. J’avais envie d’apporter à Toulouse ce que j’ai appris là-bas. Leur philosophie, c’est « Sky is the limit ». On donne énormément confiance en eux aux Américains, dès l’enfance. Les entrepreneurs sont nourris à ce sentiment qu’ils peuvent tout tenter. Et puis, on accepte mieux l’échec aux États-Unis. Si on n’a pas raté dans sa vie, c’est qu’on n’a pas essayé. En France, on a une culture du résultat. Si on a un trou dans son CV, c’est mal vu alors que cette période a été potentiellement source d’inspiration, de richesse. Le droit à l’erreur demande à être travaillé en France.

Il y a beaucoup de choses positives néanmoins dans notre pays. La qualité des études est très bonne. Nos ingénieurs sont enviés à l’étranger. En France, il y a de nombreuses subventions pour les entrepreneurs, ce qui est particulièrement utile pour développer des startups.

Comment les jeunes pousses ont-elles traversé cette année de crise économique et sanitaire ?

Nous avons beaucoup de chance, car l’État et les banques ont joué leurs rôles. La grande majorité des startups a des beaux jours devant elles. Beaucoup de choses ont été mises en place très rapidement. Que ce soit le chômage partiel, les prêts garanties par l’État, etc. Cela a permis à un grand nombre de nos jeunes pousses de dépasser la crise. Pour certaines, il y a eu toutefois des réductions d’effectifs, des procédures d’adaptation.

Avec la crise, on sent encore plus un recentrage vers des choses essentielles, des projets à impact social et environnemental. Un grand virage a été pris. Au niveau de la valorisation financière, on est revenu à un niveau plus normal. On atteignait des niveaux très élevé pour des projets qui n’avait rien prouvé.

Combien de temps les jeunes pousses peuvent-elles rester au sein du Village ?

Elles peuvent rester au maximum trois ans. Des nouvelles startups nous rejoignent chaque année. Nous avons deux comités de sélection par année. On signe une convention d’accélération et au bout d’un an, on fait le point. Est-ce qu’on a quelque chose à apporter à cette entreprise et est-ce qu’elle a quelque chose apporter en retour au village ? S’il n’y a plus d’échanges, celle-ci peut-être accélérée ou hébergée dans d’autres structures. Il faut réfléchir à ce qui est mieux à l’instant T pour la jeune pousse.

Vous avez organisé récemment un événement avec la députée Corinne Vignon sur la Parité. C’est un enjeu majeur dans le monde de startups ?

Le monde entrepreneurial et de l’investissement ne sont clairement pas paritaires et la diversité de la société n’y est pas du tout respectée. [1] Moins de 20% de startups sont dirigées par des femmes. Il faut des modèles qui montrent que l’on peut être femme, mère et entrepreneur. Il y a un problème, notamment, car la majorité des investisseurs sont des hommes et ils ne regardent pas les projets portés par des femmes de la même manière que ceux lancés par des hommes. Il est fondamental de féminiser ce milieu. Dans ce sens, le réseau Femmes Business Angels fait par exemple un travail important de formation auprès de potentielles investisseuses.

Cela passe aussi par une féminisation plus importante encore des comités de direction et comités exécutifs. Plusieurs études montrent que les sociétés plus inclusives obtiennent de meilleurs résultats. L’État doit poursuivre sa réflexion sur le sujet. Les prêts et subventions aux startups doivent sans doute être conditionnés à un critère de présence féminine. Il faut en passer par la mise en place de quotas, sinon on ne s’en sortira pas. Je suis une maman d’une petite fille, j’ai envie qu’elle sache que tout lui est ouvert, que tout est possible.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Ingrid Sarlandie, la nouvelle directrice du Village by CA de Toulouse accompagnée de son équipe : Éric Cannelas, responsable Accompagnement et relations Partenaires, Nicolas Tonon, responsable Accélération et relations startups, et Sébastien Richard, responsable Développement commercial, formations et démarche RSE. Deux personnes non présentes sur la photo sont chargées de la communication.

Crédit : Village by CA de Toulouse.