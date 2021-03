L’avionneur toulousain ATR dévoile son plan de vol d’après-crise

Le constructeur franco-italien d’avions turbopropulsés ATR, dont le siège est à Blagnac, a vécu comme beaucoup d’entreprises aéronautiques une année difficile après la mise à l’arrêt du secteur pour cause de pandémie mondiale. Il a livré seulement dix appareils et n’a reçu que six commandes en 2020. Mais l’avionneur trouve des raisons de croire à une reprise de son activité. Malgré la crise, neuf nouveaux opérateurs ont tout de même commencé à exploiter des ATR, ouvrant 84 nouvelles routes à ces avions. Lors d’une conférence de presse, le constructeur a dévoilé sa stratégie pour mieux rebondir dans un monde bouleversé par le Covid.

Transport régional et aviation durable

Il souhaite miser tout d’abord sur le fret. En décembre dernier, le premier avion cargo (ATR 72-600F) a été livré à l’américain Fedex. Selon ATR, le fret aérien est un débouché intéressant pour son activité car « il devrait doubler au cours des vingt prochaines année ». Pour l’entreprise aéronautique, « l’avenir rime également avec small is beautiful ». Ses turbopropulseurs de petite taille, comme l’ATR 42-600 à décollage et atterrissage court, lui ouvrent des opportunités dans les aéroports où les pistes d’atterrissage mesurent entre 800 et 1000 mètres. Des pistes utilisées pour le transport aérien régional qui devrait être moins impacté que les longs courriers par la crise dans l’aéronautique.

« 2020 a été une année difficile pour le secteur du voyage et nous ne verrons pas d’amélioration avant la fin de l’année en cours. Cependant, la connectivité vitale offerte par le transport aérien régional, tout au long de la crise, a rendu ATR plus attractif pour l’Europe et l’Amérique du Nord, tandis que les turbopropulseurs continuent à représenter la solution optimale pour des régions moins bien desservies, comme l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique, où les infrastructures terrestres ne constituent pas une option satisfaisante », développe Stefano Bortoli, président exécutif d’ATR.

Le constructeur européen parie également sur le renouvellement de 900 turbopropulseurs vieillissants qui devront etre remplacés par des avions plus modernes et durables. Selon l’avionneur, les ATR ont déjà volé avec un mélange de carburants d’aviation durables (SAF [1]) et l’entreprise souhaiterait aller plus loin encore dans le domaine. Pour pouvoir mieux redécoller, ATR mise aussi sur une piste verte.

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’avion ATR-72-600 en vol dans les Pyrénées. Crédit : ATR.