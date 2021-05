Cinq Occitans récompensés à la 7e édition des Victoires du paysage

Jeudi 20 mai a eu lieu la cérémonie de remise des prix de la 7e édition des Victoires du paysage 2020. Ce concours récompense les maîtres d’ouvrages pour leur aménagement paysager depuis 2008. Pandémie oblige, celle-ci s’est déroulée entièrement sous forme digital.

Cette année ce sont trente-sept lauréats qui ont été récompensés et, parmi eux, cinq sont occitans. Toulouse figure ainsi au palmarès dans la catégorie « Espaces publics à grande échelle » pour l’aménagement du secteur nord de l’île du Ramier. Auch (Gers), l’emporte de son côté dans la catégorie Jardins et parcs urbains. Trois projets réalisés dans l’Hérault sont aussi primés : Montblanc dans la catégorie Espaces publics petite enfance, Sérignan dans la catégorie Infrastructures et la société GGL Aménagement dans la catégorie Promoteurs immobiliers et aménageurs lotisseurs pour son projet au Crès.

Cet événement est organisé par Val’hor, l’interprofession française de l’horticulture, fleuristerie et paysage depuis 1998. Elle réunit 52.000 entreprises qui réalisent 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentent 175.000 employés.

C.B.