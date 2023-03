La Banque Populaire Occitane dévoile les lauréats de ses premiers prix Next Innov

La remise des premiers prix Next Innov par la Banque Populaire Occitane a eu lieu le jeudi 24 mars à l’Envol des Pionniers à Toulouse. Lors de cette soirée, trois start-up de la région ont été primées. Newboot, VorteX-io et Touch2See [1] faisaient partie des dix entreprises sélectionnées pour une session de pitchs. Soixante-douze candidatures ont été déposées à la première édition régionale de ce prix lancé au niveau national en 2018 par la Banque Populaire.

Newboot est une société qui propose un système d’exploitation pour de mini-PC industriels. VorteX-io développe une micro-station d’observation dédiée à la surveillance des cours d’eau et la prévention des inondations. Touch2See se consacre de son côté à l’inclusion des personnes non-voyantes et malvoyantes dans le sport en créant une tablette tactile et une audiodescription générée automatiquement.