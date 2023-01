La Banque Populaire Occitane lance son concours pour les jeunes pousses

Lancé en 2018 par la Banque Populaire et Maddyness, media spécialisé dans les start-up françaises, le prix Next Innov récompense chaque année des jeunes pousses innovantes dans le secteur du BtoB. Cette année, il concerne aussi l’Occitanie et les entreprises peuvent concourir et déposer un dossier dans deux catégories jusqu’au 24 février 2023 à l’adresse suivante : bpocconcoursnextinnov2023@bpoc.fr.

La première catégorie, « Amélioration de la performance des entreprises », est ouverte aux start-up de moins de dix ans qui proposent des services et outils innovants permettant d’augmenter la performance de leur clients (outils juridiques, RH, marketing, finance, logistique, etc.). La deuxième, « Produits et services innovants en faveur de la protection de l’environnement », est ouverte aux start-up et entreprises innovantes qui ont développé des produits et services en faveur de la protection de l’environnement (économie circulaire, valorisation des déchets, décarbonation, réduction de l’émission de gaz à effet de serre, mobilité douce, etc.).

À l’issue d’une première sélection, dix candidats seront invités devant un jury pour une session de pitchs de 10 minutes, le 23 mars 2023. Les finalistes verront leurs dossiers proposés au Prix National Next Innov et les deux lauréats (un par catégorie) recevront 2500 euros. Un prix spécial « Coup de cœur » sera remis à une entreprise, avec une dotation financière de 1000 euros. La remise des prix aux lauréats aura lieu le même jour, le 23 mars, à L’Envol des Pionniers.

La Banque Populaire Occitane compte environ 2100 collaborateurs déployés dans trois sites centraux, 202 agences et plusieurs réseaux spécialisés (centres d’affaires, réseau banque privée ou dédié aux entreprises en croissance, réseau agriculture, etc.).