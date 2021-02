En Occitanie, la Banque des territoires veut booster le Très Haut Débit

« Permettre à tous les citoyens d’avoir accès a une connexion numérique performante et donc à tous les services qui facilitent la vie. » C’est ainsi qu’Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, résume l’esprit de son plan de relance consacré au numérique et plus particulièrement au Très Haut Débit (THD). Le plan est doté de 270 millions d’euros, dont 120 millions d’investissements en fonds propres de l’entité de la Caisse des Dépôts qui vont servir à financer des grands projets d’infrastructures numériques. Les 150 millions restants sont des prêts issus des livrets d’épargne (Livret A, livret développement durable et solidaire, etc.). Ils seront déployés pour les projets des collectivités locales. L’institution souhaite que « 10,5 millions de foyers reçoivent le THD d’ici 2025 ». La Banque des Territoires vise tout particulièrement « les zones loin des métropoles et des lieux les plus densément peuplés ». Pour cela, il faut donc réaliser « environ 200.000 raccordements par semaine », estime Olivier Sichel.

En Haute-Garonne, la Banque des Territoires soutient déjà un projet, porté par le Conseil Départemental à travers le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, créé en mai 2016. Le déploiement a démarré en 2018. Au total, « 280.000 prises devraient être raccordés » d’ici 2022. Le syndicat a signé un accord avec Orange et Enedis pour profiter de leurs infrastructures dans le déploiement de la fibre.

Soutien aux commerçants et au secteur de la e-santé

La filiale de la Caisse des dépôts œuvre aussi pour la digitalisation des commerces. Des subventions d’un maximum de 20.000 euros seront accordées à des commerces de proximité souhaitant mettre en place des solutions de digitalisation. En Occitanie, des villes comme Auch, Perpignan, Carcassonne et Rodez sont particulièrement ciblées par l’initiative.

La Banque des Territoires prévoit aussi de mobiliser plus de 70 millions d’euros d’investissement sur ses fonds propres d’ici 2024 pour le développement du secteur de la e-santé. Améliorer l’accès aux soins et résorber les déserts médicaux par la télémédecine, voilà le premier objectif. Mais les investissements serviront également à améliorer les ressources numériques des établissements de santé : nouveaux équipements médicaux, logiciels plus intuitifs et innovants avec une meilleure gestion des données, etc. Avec le vieillissement de la population, l’accélération du domaine de la e-santé est majeur.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et directeur général délégué à la Caisse des Dépôts. Crédit : Banque des Territoires.