La Boussole des jeunes se développe en Occitanie

Lancée en mars dernier à Toulouse et sur le territoire du Sicoval, la Boussole des jeunes est une plateforme numérique d’informations et d’accompagnement à destination des jeunes agés de 15 à 30 ans. Actuellement déployé sur la thématique du logement, l’outil en ligne a vocation à s’étendre au fil des mois à d’autres secteurs tels que l’emploi, la formation, la santé, la mobilité internationale... Ce projet est porté par Info Jeunes Occitanie, Info Jeunes Sicoval et les services de l’État rattachés au ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, qui ont mené en ce mois de janvier une campagne de communication sur le sujet.

Après avoir renseigné le code postal de son lieu d’habitation ou de recherche et répondu à

un court questionnaire, l’utilisateur accède à une liste personnalisée d’offres de service. Il

peut ensuite laisser ses coordonnées et être recontacté en quelques jours par le professionnel le plus adapté. La Boussole des jeunes va se développer peu à peu sur tout le territoire régional (développement en cours dans le Tarn, le Pays Viganais (30) et les Pyrénées Orientales par exemple).

Le réseau Info Jeunes est un réseau national de proximité de plus de 1300 structures s’adressant aux jeunes pour répondre à leurs diverses demandes. Sur Toulouse, cinq sites, Esquirol, Soupetard, Quartiers Nord, Empalot, le Mirail accueillent les jeunes, alors que sur le Sicoval, la structure est située à Ramonville.