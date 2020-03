La CCI de Toulouse 31 dévoile les résultats de son enquête sur l’impact du Coronavirus

La CCI Toulouse Haute-Garonne vient de publier les résultats de l’enquête qu’elle a menée auprès des entreprises pour connaitre l’impact de la pandémie de Coronavirus. Plus de mille entreprises de Haute-Garonne ont été sondées, et le premier enseignement est que 80% d’entre elles sont impactées.

Pour 50% des entreprises, les ventes ont déjà baissé et les problèmes de trésorerie sont déjà présents. 13% d’entre elles ont eu recours au chômage partiel. De 74% à 83% des entreprises seront concernés par une baisse de chiffre d’affaires dans les jours ou semaines à venir, avec une baisse moyenne de -44% à -58% pour les entreprises impactées.

Pour Philippe Robardey, président de la CCI Toulouse Haute-Garonne, « l’impact économique est déjà très important sur les premiers jours de la crise : annulations, reports de grands événements, impactent toute la chaîne de valeur (restaurants, hôtels, taxis, agences événementielles...). Depuis une semaine, de nombreuses entreprises ont provisoirement fermé leurs portes, rencontrant des difficultés multiples : personnel ne pouvant ou ne voulant plus travailler, fournisseurs ou clients ayant cessé leur activité, etc. »

L’enquête, réalisée entre le 11 et le 17 mars 2020 sera complétée par une deuxième vague d’analyse, indique la CCI.

Pour rappel, la CCI Toulouse Haute-Garonne et la CMA de la Haute-Garonne ont activé une cellule de crise pour les entreprises impactées par le Coronavirus afin de les accompagner et les soutenir dans ce contexte particulièrement difficile : celluledecrise@toulouse.cci.fr – 05 61 33 66 50