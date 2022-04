Le BNI Toulouse Influence élargit son réseau

Le terme vient de l’anglais « Business Network International » : une société américaine dont la méthodologie, initiée dans les années 1980, accompagne les professionnels dans le développement de leur réseau et de leur chiffre d’affaires, au travers de groupes locaux. Lancé le 8 décembre dernier, le BNI toulousain Influence compte déjà plus d’une centaine de membres, tous d’horizons différents. Olivia Schaal, vice-présidente et operating partner chez Klaak, précise qu’« un seul représentant par corps de métiers est accepté pour éviter toute concurrence ».

Le groupe se réunit chaque mercredi de 7h30 à 9h00. Les échanges se tiennent au Village by CA (Toulouse), au Mas des Canelles (Castanet-Tolosan) ou au Manoir du Prince (Portet-sur-Garonne) ; et comme pour les autres BNI, la participation des membres est obligatoire. « Nous sommes les commerciaux les uns des autres, et des cultivateurs plutôt que des chasseurs ; la régularité des réunions est indispensable pour prendre le temps de se connaître. »

Réunion exceptionnelle le 4 mai

La réunion du 4 mai sera exceptionnelle. Le président Romain Grotto, par ailleurs expert-comptable chez Naka Conseil, explique : « Nous avons invité des représentants d’autres spécialités professionnelles afin d’accueillir de nouveaux membres tels que traiteur, ébéniste, vétérinaire, déménageur ou encore attaché de presse. L’idée est de promouvoir le BNI, de montrer notre capacité à rassembler et de faire grossir le groupe. » Deux-cents personnes sont attendues. Pour l’occasion, la réunion se tiendra dans un lieu d’exception : au cœur de l’exposition Mister Freeze, dans l’ancienne Maison de la Peinture. Le BNI Influence espère reproduire l’événement une fois par trimestre dans d’autres lieux spéciaux, comme le MIN « et pourquoi pas, le Stadium », ambitionne Romain Grotto.

20 secondes pour convaincre

La Haute-Garonne compte au total dix-neuf groupes actifs, dont la moitié à Toulouse. Tous partagent une même méthode, mais chaque BNI dispose d’un positionnement et d’une « personnalité » qui lui est propre. Influence met en avant la force du collectif : « Nous avons voulu créer un groupe d’envergure, avec une implication forte de chacun de nos membres. Chaque personne a droit a 20 secondes chrono pour se présenter et exprimer sa demande : cela nécessite d’être précis, et surtout, préparé. »

Cet engagement passe aussi par une participation financière de 495 euros la première année, puis 995 euros annuels. L’objectif des retombées dépasse largement l’investissement initial. Depuis sa création en décembre, le groupe Influence avoisine les deux millions d’euros de business généré en interne ou en externe, soit une moyenne de 20.000 euros par membre en moins de cinq mois. Le business est quantifié par l’application mobile qui permet aussi de remercier les contributions mutuelles.

Le BNI est ouvert à toute fonction dans l’entreprise : salarié, dirigeant… « Nous avons même un alternant qui n’a qu’une vingtaine d’années ! », se félicite Romain Grotto. Il précise toutefois que la personne « doit être en capacité de prendre des décisions et de représenter son entreprise ».

Marie-Dominique Lacour

Photos : Réunion au Manoir du Prince. - Crédits : BNI Toulouse Influence. Exposition Mister Freeze. - Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.