Le Comité régional de la CGT a décidé d’organiser une manifestation régionale devant la Sam, à Viviez, en Aveyron, ce mercredi 1er décembre 2021, pour protester contre la liquidation qui pourrait avoir lieu suite au refus du constructeur Renault de l’offre de reprise de la fonderie automobile.

Dans un communiqué, le syndicat « estime que tuer une usine comme la Sam [...] C’est jeter des centaines de familles dans la souffrance, le désespoir et c’est mettre, a minima, le territoire en jachère ! On ne peut l’accepter ! Et les salariés de la Sam ne passeront pas de victimes à coupables, si la Sam ferme, Renault et l’État, s’ils n’agissent pas, seront les seuls et uniques responsables de cette catastrophe ! » Et appelle « tous les salariés, privés d’emplois, retraités, étudiants » à se joindre au mouvement.

Des salariés qui occupent depuis vendredi l’usine aveyronnaise.

Rassemblement régional, le 1er décembre 2021, à 11 h 30, devant la Sam (Viviez)