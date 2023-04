L’ex-fonderie aveyronnaise, la vie d’après : « La pilule ne passera jamais »

À l’échelle du bassin, la fermeture de la SAM est une claque supplémentaire. « On a passé toute notre vie à nous battre contre le déclin de la sidérurgie et contre la fermeture des services publics. Le déclin se poursuit. Il faut être lucide, ce n’est pas un scoop même si parfois il y a des rebonds », réagit, las, Jean-Louis Denoit, le maire (Parti socialiste) de Viviez. Laurent Alexandre, député de la deuxième circonscription de l’Aveyron, sympathisant de La France insoumise, lui, ne décolère toujours pas. « On a été abandonnés par l’État, on s’est fait avoir sur toute la ligne », tonne le député. « Pourtant, on avait tout. » L’élu ne baisse pas les bras pour autant. Lorsqu’il visite des entreprises, il tente de recaser les anciens salariés. « J’essaie de faire l’entremetteur », explique-t-il.

La préfecture de l’Aveyron estime de son côté que « globalement, à ce stade, il y a une mobilisation de l’État autour de la fin de l’activité de la SAM », égrenant les dispositifs mis en place comme le contrat de sécurisation professionnelle, un comité de suivi pour les reclassements ou encore le fonds exceptionnel pour le secteur automobile doté de 50 millions d’euros.

À Cransac, ancienne petite ville dont le rayonnement dépendait de sa mine et de son eau thermale, Yves de San Juan est une exception : il a choisi la voie de l’entrepreneuriat à 55 ans. Et c’est entouré de fleurs coupées que nous retrouvons l’ancien responsable de l’entretien des extérieurs de la SAM, et délégué du personnel CGT au comité social et économique (CSE), entré à la fonderie il y a trente-quatre ans. « Il fallait bien que je trouve quelque chose », explique ce sportif, ceinture noire de karaté et adepte de boxe thaï, désormais commerçant.

Au même moment, la fleuriste de Cransac, allergique aux plantes, vendait son commerce. Une opportunité qu’il a saisie. Après une formation de deux mois, il rachète le fonds de commerce et ouvre sa boutique, La Rose Audacieuse, en septembre 2022. « Ce métier est très prenant car il y a toujours une commande à réaliser », décrit Yves de San Juan qui, en parallèle, a repris le chemin de l’enseignement par correspondance pour obtenir un CAP fleuriste. Parfois, ses anciens collègues de la SAM poussent la porte pour le saluer. D’autres lui achètent des plantes. « C’est la solidarité du bassin », justifie Yves de San Juan. Mais, malgré sa reconversion professionnelle, il n’oublie rien : « La pilule ne passera jamais. La SAM, c’était une famille. C’était tout. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Yves de San Juan, ancien de la SAM, nouveau fleuriste. Crédit : Rémy Gabalda- ToulÉco.