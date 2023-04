SAM, la vie d’après : « Licencié deux fois en moins d’un an... C’est la double peine »

De l’occupation des locaux par les ex-employés pour protester contre la fermeture de leur usine, il ne reste quasiment rien. Quelques messages de soutien plastifiés et vissés sur le mur résistent à la pluie et au vent. Les photos des anciens salariés, pensées comme des épitaphes, ont été arrachées. La table et les containers qui servaient de remparts, déplacés.

Du passé industriel de cette fonderie, il ne reste pas grand-chose non plus. En décembre, à la suite d’une audience au tribunal de commerce de Toulouse, la vente aux enchères des actifs a été actée. Les pièces en métal, d’une valeur de 1,3 million d’euros, ont été déménagées. Les fours et les robots pour un montant de 2,4 millions d’euros ont subi le même sort. « Une claque de plus », réagit Ghislaine Gistau. « Quand on voit que les locaux se vident, on a du mal à imaginer que l’on puisse ouvrir une fonderie de suite », souligne l’ex-représentante de la CGT, qui fait une allusion à peine voilée à Carole Delga. La présidente socialiste de la Région Occitanie s’était engagée à négocier avec le groupe chinois JinJiang, le propriétaire spécialisé dans la production d’aluminium, pour le rachat des murs et des terrains de l’usine afin d’y loger une ou plusieurs entreprises. « Nous n’avons eu aucune nouvelle concernant ce sujet », regrette Mme Ghistau. Du côté de la collectivité, on assure cependant que les négociations se poursuivent.

Double peine

Les liens entre les anciens salariés de la fonderie ne sont pas rompus. Le 12 novembre, l’Amicale des fondeurs de la SAM, forte de 248 membres, organisait un apéro-concert dans la salle des fêtes de Boisse-Penchot, un village de 500 habitants à huit minutes en voiture de Decazeville. « Ça fait un bien terrible, j’en ai bien profité », s’exclame-t-elle, avec un grand sourire. « Je leur dois tant. Je suis redevable et je ne sais pas comment les remercier », précise-t-elle avant de plonger dans ses souvenirs douloureux. « Lorsque mon mari est tombé malade, les collègues m’ont offert des jours de congés pour que je puisse aller à son chevet à Toulouse. Pendant cinq mois j’ai pu faire des allers-retours sans perte de salaire. Je les aime », raconte-t-elle, encore très émue.

Roland Bonafé a, lui aussi, fait le déplacement depuis Flagnac, ce village de 1000 habitants situé à sept kilomètres de la salle des fêtes de Boisse-Penchot, pour rendre visite à ses anciens collègues. Il a sauté sur l’occasion pour raconter ses déboires et festoyer jusqu’à cinq heures du matin. Formé à la mécanique agricole, il est entré à la SAM à 24 ans comme agent de production puis cariste. Sans surprise, il est débarqué, lui aussi. Six mois plus tard, il est recruté, comme cinq autres ex-SAM, par la Société nouvelle d’affinage des métaux (Snam) pour suivre une formation diplômante avec, à la clé, la promesse d’un CDD qui devait débuter en décembre. Cette entreprise spécialisée dans le recyclage des batteries et des métaux avait de l’ambition : elle développait le projet de recherche Phenix Batteries à Decazeville pour produire des batteries neuves issues à 80 % de composants recyclés. Le potentiel de développement était considérable pour la Snam qui prévoyait de recruter 400 emplois. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Le 19 octobre, confrontée à des pénuries d’approvisionnement en composants électroniques et l’absence de viabilité économique, l’entreprise annonçait mettre un terme à son projet. « Je suis licencié deux fois en moins d’un an. Pour moi, c’est la double peine », explique, « abattu et dégouté », M. Bonafé. En janvier, celui qui pointe désormais à Pôle emploi, s’est remis à chercher un emploi. « Je suis prêt à prendre des offres par intérim dans un rayon de vingt kilomètres autour de chez moi afin de limiter les frais de déplacement et de préférence en poste et en 2×8 », précise M. Bonafé, propriétaire de quatre vaches et de la ferme dans laquelle il vit. (...)

Audrey Sommazi

Sur les photos : Roland Bonafé, ancien agent de production à la SAM. Crédit : Rémy Gabalda- ToulÉco.