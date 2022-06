La Compagnie des Pyrénées séduit les festivals avec ses bouteilles en carton

Elle est la première entreprise en France à s’être positionnée sur l’eau minérale durable en format carton et commence à en récolter les fruits. Créée en 2017 à Mérens-les-Vals (Ariège), la Compagnie des Pyrénées veut révolutionner les modèles de production et de consommation d’eau en bouteille. Conscients de l’impact écologique des bouteilles en plastique, plusieurs festivals de renoms viennent de signer un partenariat avec la société ariégeoise pour les accompagner dans la transition écologique avec sa bouteille en carton Eau Neuve / Ô9.

« Nous apportons une solution alternative au tout plastique et une expérience originale avec nos bouteilles en carton personnalisable et digitalisée pour les festivaliers, ce qui permet aux organisateurs de communiquer avec eux après le festival », souligne Sébastien Crussol, président de LCDP/Eau Neuve. « Nous avons dû convaincre certains festivals d’entamer cette transition écologique mais nous en avons aussi beaucoup d’autres qui sont venus pour nous solliciter après avoir croisé nos bouteilles en carton dans les TGV à la suite du partenariat établi avec la SNCF. Certains avaient entamé cette démarche de transition avec des citernes et des gobelets réutilisables en 2019 mais c’était une mauvaise expérience. »

Recrutement dans un rayon de 25 km

Les bouteilles en carton, produites dans l’usine ariégeoises, vont ainsi être proposées cet été au Cercle Festival 2022, aux Eurockéennes de Belfort, aux Francofolies, Little Festival Elektric Park, à Jazz in Marciac ou Lolapalooza… Un nouveau marché qui consolide l’activité de cette entreprise qui a multiplié par sept son activité par rapport à l’an dernier. Si elle a beaucoup souffert du Covid, qui a retardé le lancement de la production débutée en avril 2021, la Compagnie des Pyrénées croit en ce positionnement écologique et doit recruter pour faire face aux nombreuses sollicitations afin de produire 28 millions de bouteilles en 2022, tous produits confondus.

« Nous avons actuellement trente-trois salariés dans notre usine, recrutés dans un rayon de 25 km et nous cherchons à en recruter une quinzaine de plus pour la comptabilité, l’assistance RH, la production, la logistique, la maintenance et le commerce », détaille Sébastien Crussol. « En prônant une démarche RSE poussée sur le recrutement local, cela nous complique la tâche pour trouver ce personnel. L’an prochain, nous voulons développer l’emballage aluminium et visons près de 50 millions de bouteilles. »

La Compagnie des Pyrénées prévoit un chiffre d’affaires de 7,6 millions d’euros cette année et 14 millions en 2023.

Julie Rimbert

Sur la photo : Les bouteilles en carton Eau Neuve de La Compagnie des Pyrénées sont produites dans son usine de Mérens-les-Vals (Ariège). - Crédit : La Compagnie des Pyrénées.