Pour Eau Neuve, en Ariège, l’aluminium coule de source

Après avoir été le premier embouteilleur à proposer de l’eau minérale dans une brique en carton grâce à son partenariat avec Tetra Pack, la Compagnie des Pyrénées met le métal au pli de son engagement écoresponsable. L’entreprise ariégeoise, qui commercialise depuis avril 2021 la marque Eau Neuve, vient en effet de lancer une nouvelle gamme de bouteilles en aluminium, un matériau recyclable à l’infini. Ces contenants prennent la forme de gourdes de 33 ou 50 centilitres munies d’un bouchon vissé qui permet de les réutiliser.

« Quand nous nous sommes installés à Mérens-les-Vals, nous avons démarré notre projet d’usine en relogeant d’abord les chauves-souris, les lézards et les serpents qui étaient présents sur le site. Les pierres des granges que nous avons démontées ont servi à remettre en état l’église templière du village. Dès le départ, nous avons prôné l’arrêt des contenants à usage unique et envisagé des bouteilles en aluminium mais nous avons eu du mal à trouver un fournisseur en France proposant une fermeture par bouchon vissé. Nous avons effectué une première production avec des bouteilles qui venaient des États-Unis, mais ce n’était pas satisfaisant sur le plan du bilan carbone », souligne Sébastien Crussol, président de La Compagnie des Pyrénées.

Fabrication française

Depuis, l’Eau Neuve a trouvé une solution plus durable à Beaurepaire, en Isère, dans l’usine française de l’Américain Trivium Packaging, l’un des leaders mondiaux du packaging métal et aluminium. « L’usine a fabriqué pour nous un modèle de bouteille. Nous avons mené des tests produits en août 2022 et nous entrons maintenant dans une phase de production à grande échelle pour des clients privés et pour notre propre marque. L’image très qualitative de la bouteille en aluminium, sa simplicité d’utilisation et son recyclage facile en font un produit particulièrement adapté à l’hospitalité d’hébergement et aux sites touristiques », explique le dirigeant, qui détient avec Damien Chalret du Rieu, son ex-associé toujours au capital, 25 % de l’entreprise. Les 75 % restants sont aux mains de familles privées.

Sur les 26 millions d’euros investis dans le cadre de ce projet industriel, La Compagnie des Pyrénées en a consacré 4,5 à sa ligne de production dédiée aux contenants en aluminium et en verre. Les trois autres lignes sont destinées aux emballages en carton, en plastique recyclé (RPET) et aux canettes.

Eau Neuve à We love green

En proposant une alternative au 100 % plastique, Eau Neuve a rapidement séduit une clientèle professionnelle et institutionnelle. La SNCF commercialise la marque dans ses TGV Inoui. Elle est consommée dans plusieurs ministères français, dans de nombreux festivals comme We love green à Paris ou encore le Printemps de Bourges et a trouvé sa place dans l’hôtellerie de luxe, au Negresco comme à l’hôtel Martinez de Cannes. Sa présence dans les rayons des grandes et moyennes surface reste très localisée à l’Occitanie et devrait s’intensifier en 2024. Face à la concurrence des autres marques, La Compagnie des Pyrénées met en avant les qualités organiques et minérales de son eau puisée à 1332 mètres d’altitude à la source de Pédourès, en Haute-Ariège, et son process made in France et durable.

« L’ensemble du processus de captation, de production, d’emballage, de distribution et de recyclage a été pensé dans un objectif premier d’écoresponsabilité. Tous nos déchets partent chez nos fournisseurs. L’aluminium est compressé et revient dans la production en étant refondu et réinjecté dans des bouteilles », précise Sébastien Crussol. Le société ariégeoise, qui a réalisé 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, prévoit d’attendre les 10 millions cette année.

Johanna Decorse

Sur la photo : L’usine d’embouteillage de La Compagnie des Pyrénées, qui emploie quarante-cinq personnes à Mérens-les-Vals, s’alimente à la source de Pédourès, en Haute-Ariège. Crédit : La Compagnie des Pyrénées.