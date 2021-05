Occitanie. La Compagnie des Pyrénées innove avec une eau minérale en carton

Créer une économie circulaire et respectueuse de l’environnement pour produire des bouteilles d’eau sans plastique. C’est l’ambitieux pari de la société ariégeoise La Compagnie des Pyrénées qui a lancé en avril la première eau minérale naturelle commercialisée dans une bouteille en carton. La société, qui a implanté son usine de production à Mérens-les-Vals, près de la source naturelle de Pédoures, à 1332 mètres d’altitude, commercialise ainsi la première eau minérale naturelle à impact positif, sans impact environnemental.

« Grâce à un partenariat avec Tetra Pak, notre eau naturelle des Pyrénées est vendue dans une bouteille en carton faite à 88% de matières végétales », explique Damien Chalret du Rieu, co-fondateur et président de la Compagnie des Pyrénées, fondée en 2017. « Hormis l’emballage, notre production est gérée de manière raisonnée, avec un prélèvement de la ressource limitée à 15%. Nous produisons une énergie 100% verte et recyclons tous les déchets liés à notre activité de production. Nous voulons être neutre en carbone dès cette année ».

Recrutement de salariés locaux

Depuis le 6 avril, Ô9, pour Eau neuve, est ainsi disponible dans 600 magasins occitans dans plusieurs formats. Un positionnement vert dans un marché de l’eau minérale conséquent puisque la France est le cinquième pays consommateur de bouteilles d’eau en plastique au monde, avec une moyenne de quatre-vingt-seize bouteilles plastiques consommées par an et par personne. En plus d’une production propre, l’entreprise, qui compte aujourd’hui vingt-cinq salariés, axe son développement sur l’emploi local en s’engageant à recruter ses employés dans un rayon de 25km autour du site de production. Dix-huit nouveaux postes devraient s’ouvrir d’ici 2022.

Après avoir investi 26 millions d’euros pour lancer son projet, la Compagnie des Pyrénées est vite monté en puissance avec un objectif de 30 millions de bouteilles par an cette année et 120 millions d’ici cinq ans. L’usine de production ariégeoise a une capacité de production jusqu’à 200 millions de bouteilles par an. L’eau en carton Ô9 est actuellement disponible dans les magasins Carrefour et Intermarché en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Dès le mois de juin, ce sont près de 2000 magasins qui la commercialiseront, notamment grâce à un partenariat avec Monoprix.

Julie Rimbert

Sur la photo : Damien Chalret du Rieu, co-fondateur et président de la Compagnie des Pyrénées, présente Ô9, la première eau minérale naturelle commercialisée dans un emballage en carton. Crédits : La Compagnie des Pyrénées.