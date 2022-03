Ski. La Compagnies des Pyrénées dresse un bilan positif des vacances d’hiver

La Compagnie des Pyrénées, structure interrégionale chargée de l’accompagnement stratégique et financier des stations de montagne, fait le bilan des vacances d’hiver dans ses stations dite N’Py (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La-Pierre-Saint-Martin). Les stations auraient enregistré 920.000 journées de ski (chiffre arrêté au 3 mars), chiffre en hausse de 17 % par rapport aux vacances de février 2020 et de 3 % par rapport à la moyenne des trois dernières années (hors 2021). 1,82 million de journées ski ont été enregistrées depuis le début de la saison, soit une augmentation de 11 % par rapport à la saison 2019/2020 à date comparable.

« La fin du port du masque obligatoire sur les remontées a permis d’envoyer un signal positif à l’ensemble des acteurs, aux skieurs, aux vacanciers et à tous les amoureux de la montagne en général. Le résultat de ces quatre semaines de vacances, et plus globalement depuis l’ouverture des stations, sont extrêmement encourageants après deux années marquées par les conséquences de l’épidémie de Covid », a souligné Carole Delga, présidente de la Compagnie des Pyrénées dans un communiqué.