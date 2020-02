La Haute-Garonne au salon international de l’Agriculture

Du samedi 22 février au dimanche 1er mars, la Haute-Garonne sera présente au salon international de l’Agriculture, porte de Versailles, à Paris. Les filières d’excellence du terroir seront mises à l’honneur : AOP Ail de Cadours, Agneau des Pyrénées (en cours d’obtention d’IGP), AOP Vins de Fronton, Gasconne des Pyrénées (Label Rouge), AOP Noir de Bigorre et Jambon Noir et Haricot tarbais (IGP et Label Rouge). Les éleveurs de la filière ovine seront particulièrement mis en lumière suite à la validation nationale de l’Inao [1] pour l’IGP « Agneau des Pyrénées ».

De nombreuses animations seront proposées au public pour découvrir les produits haut-garonnais : dégustations de produits labellisés, présentation des filières de qualité, démonstrations culinaires avec la blogueuse Mams Cook, ateliers et animations interactives.

Le Conseil départemental indique que chaque année, il consacre près de 2 millions d’euros d’aides à l’agriculture. « Vingt-huit conseillers agro-environnement accompagnent également au quotidien l’ensemble des agriculteurs haut-garonnais ».

Actuellement l’agriculture en Haute-Garonne représente 5500 exploitations en activité, sur une superficie de près de 324.000 hectares, et 6000 emplois directs.