La Haute-Garonne representée au championnat de France de la pizza

Les 30 et 31 mars aura lieu le championnat de France de la pizza. Celui-ci se déroule sur le salon de la restauration italienne Parizza à Paris, à la porte Porte de Versailles. Près de 130 participants venus de toute la France seront présents pour tenter de remporter le titre.

Sept qualifiés sont originaires de la Haute-Garonne : Antonio Teixeira, Nidal Mansouri et Fabien Castagne de Toulouse, Joël Olive de Bruguières, Cédric Romans de Grenade, Franck Aiello de Villeneuve les Bouloc et William Messinese de Colomiers. Plusieurs épreuves rythmeront les deux jours de compétition (rapidité, pizza la plus large, pizza qualité, pizza acrobatique, etc).