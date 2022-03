La Région Occitanie aide les lycéens à se former aux premiers secours

Depuis le 1er février, grâce à une prise en charge totale par la Région Occitanie, tous les bénéficiaires de la Carte Jeune(soit plus de 230.000 jeunes) peuvent accéder gratuitement à une formation PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1). Cette formation permet de réagir à des situations d’urgence de la vie quotidienne (malaise, étouffement, brûlure grave ou accident de la route). D’une durée totale de sept heures, elle se déroule hors du temps scolaire, en présentiel ou avec une partie théorique à distance (en ligne).

À l’issue, un certificat de compétences reconnu par l’État, est délivré aux participants. Aucun prérequis n’est nécessaire et, à partir de dix ans, tout le monde peut suivre cette formation. Plus d’informations sur le site de la Carte jeune ou au 05 32 30 00 40. La carte donne des avantages aux lycéens et lycéennes dans de nombreux domaines (orientation, transport, logement, culture, sport, santé, etc.).