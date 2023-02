La Région et EDF signent un accord en faveur de la neutralité carbone et de l’emploi

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Luc Rémont, PDG d’EDF, ont signé, jeudi 9 février à Toulouse, un accord cadre définissant les contours d’un partenariat. Avec le plan Repos, qui vise à « multiplier par trois la production d’énergie renouvelable et diviser par deux la consommation d’énergie par habitants », la Région avait déjà annoncé en 2017 son ambition d’être un territoire à neutralité carbone.

Cette convention de partenariat est articulée autour de sept grands thèmes, de la transition énergétique, à la formation et l’emploi, en passant par le développement économique et l’innovation. Elle a pour objectifs, entre autres, de contribuer à l’émergence de filières industrielles décarbonées, de contribuer à la réduction des consommations énergétiques et de favoriser l’emploi et la formation des jeunes.

Alphonse Chantrel