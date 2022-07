La banque alimentaire de Toulouse lance une collecte de fonds dématérialisée avec le Leclerc Rouffiac

Face à une situation qui se dégrade de plus en plus pour les plus précaires à cause de la succession de crises (économiques et sanitaires), la banque alimentaire de Toulouse décide de la mise en place d’une collecte de ressources de manière dématérialisée en partenariat avec le magasin Leclerc de Rouffiac.

Pour lutter face à cette problématique de pénurie de ressources et répondre aux difficultés des plus démunis, la banque alimentaire de Toulouse organise donc cette semaine, du 4 au 9 juillet, une collecte dématérialisée dans l’objectif de réunir des fonds, aux caisses du magasin, qui serviront par la suite à l’achat « de denrées prioritaires qui font aujourd’hui défaut ».

