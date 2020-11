À l’approche de la grande collecte nationale des 27, 28 et 29 novembre prochains, la banque alimentaire de Toulouse et sa région appelle le grand public et les entreprises à se mobiliser encore davantage cette année. En effet, en raison de la crise sanitaire, les réserves sont dangereusement basses et l’association manque de bénévoles afin de récolter les denrées nécessaires pour faire face à l’hiver.

L’association doit récolter 250 tonnes de denrées en 3 jours et a besoin de 2000 bénévoles pour une collecte dans 135 magasins. Aujourd’hui, la banque alimentaire de Toulouse prépare, pour ses 100 associations partenaires, près de 100 tonnes par semaine de denrées alimentaires et d’hygiène, destinées à près de 20.000 personnes fragiles de Toulouse et de sa région.

Des entreprises agroalimentaires, les donateurs habituels que sont les grandes et moyennes surfaces de la zone, mais aussi la Région Occitanie, la préfecture, les départements et la Mairie de Toulouse se sont mobilisés depuis le début de la crise sanitaire afin de permettre à la Banque Alimentaire de faire face à une augmentation de 60 % de ses bénéficiaires, qui perdure. Mais, avec le nouveau confinement et la crise économique qui frappe aujourd’hui, les réserves doivent être reconstituées d’urgence selon l’association.

Pour participer à la grande collecte des 27, 28 et 29 novembre en tant que bénévole, vous pouvez vous inscrire en ligne ou faire un don.