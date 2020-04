Solidarité. La Banque alimentaire de Toulouse lance une collecte en ligne

L’appel aux dons de nourriture de la Banque Alimentaire de Toulouse, relayé par les médias, a été entendu. La BA annonce qu’elle reçoit tous les jours des dons exceptionnels : deux camions de six tonnes de sandwiches de la part de la société Daunat, 724 kilos de produit alimentaires par Davigel, 70 kilos de chocolat par la boutique Jeff de Bruges, rue Rémusat à Toulouse, des dons des lycées Ozenne, Bellevue, Cugnaux, et du collège Rosa Park (yogourts , fruits et légumes, produits frais), et des ananas et clémentines par Garonne Fruits.

Si dans l’urgence, face à la crise sanitaire, une soixantaine d’associations (sur les quatre-vingt-quinze partenaires de la Banque Alimentaire) avaient fermé pour protéger leurs bénévoles souvent âgés, certaines commencent à rouvrir. Conscientes de leur rôle indispensable pour la distribution de l’aide alimentaire à leurs bénéficiaires, ces associations s’organisent pour faire face à des demandes croissantes de familles confinées sans accès à la nourriture.

Six associations ont réouvert cette semaine. Au total, ce sont actuellement quarante-et-une associations qui viennent se servir pour leurs bénéficiaires à la Banque Alimentaire de Toulouse.

Cependant, la situation est désormais critique en matière financière. Elle a donc décider de mettre en place une collecte en ligne https://frama.link/BA-Toulouse.

En effet, malgré les dons exceptionnels de produits frais, et face à une crise qui risque de durer, les stocks de produits secs restent insuffisants (lait, conserves de viande, riz, conserves de poisson, salade de thon, hygiène corporelle, couches et petits pots pour bébés).