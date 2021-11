Occitanie. La grande collecte annuelle de la Banque alimentaire débute ce week-end

La Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021. Les équipes, déjà constituées, solliciteront les consommateurs de plus de 150 magasins de Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de l’Ariège pour donner des produits alimentaires et d’hygiène. Malgré les 3000 membres – essentiellement bénévoles – attendus, l’association cherche des bras supplémentaires pour le tri qui s’effectuera au Hall 7 du Parc des Expositions de Toulouse. « Tout le monde peut nous rejoindre au Hall 7 dès vendredi, même non inscrits. On a toujours besoin de monde ! », insiste Marie-Laure Berrest, assistante de direction.

Ces trois jours traditionnels permettent de récolter plus de 10 % des réserves annuelles et de refaire les stocks avant l’hiver. « Les familles précaires ne supportent pas la hausse des charges, énergétiques notamment, en saison hivernale. Elles sont contraintes à diminuer leur budget alimentaire. » La banque ne distribue pas directement les repas aux bénéficiaires mais aux associations.

Plus de la moitié des bénéficiaires a moins de 25 ans

L’an dernier, la Banque alimentaire a connu une collecte inédite. « Suite à la crise sanitaire, nous avons reçu beaucoup de dons, plus que d’habitude. C’est sûrement lié à l’élan de solidarité voulue par la période », analyse Marie-Laure Berrest. Mais la pauvreté n’a pas disparu et les besoins demeurent. Chaque semaine, 20 000 bénéficiaires reçoivent des repas, c’est 60 % de plus qu’avant la crise. Cela représente 6,4 millions de repas servis en 2020 en France. Parmi eux, plus de la moitié ont moins de 25 ans. On trouve aussi beaucoup de familles monoparentales, mais aussi des réfugiés et sans-abri.

En plus des collectes en magasin, chacun peut financer un ou plusieurs paniers repas en ligne, à hauteur de ses moyens. « La cagnotte HelloAsso reste ouverte en permanence », rappelle l’assistante de direction. Des comités d’entreprise forment des équipes de bénévoles pour ce week-end, d’autres soutiennent tout au long de l’année, tandis que des producteurs et acteurs de l’agroalimentaire donnent des denrées directement. Pour devenir bénévole, il suffit de contacter l’association, qui en cherche continuellement.

Sur la photo : Grande collecte nationale 2020. Crédit : ©KalianLo.