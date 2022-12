La base EasyJet de l’Aéroport Toulouse-Blagnac fête ses 10 ans

La compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet vient de fêter le dixième anniversaire de sa base locale à l’Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), une destination qu’elle dessert depuis 2003. EeasyJet revendique d’être « la première compagnie aérienne européenne en termes de réseau et deuxième compagnie aérienne court et moyen-courrier à Toulouse, avec 24% de parts de marché ». Dix ans après l’installation de sa base, « la compagnie compterait 180 salariés à Toulouse, tous sous contrat français, et aurait transporté plus de 19 millions de passagers depuis le début de ses opérations à Toulouse ».

La compagnie low cost transporterait « près de 2 millions de passagers par an depuis et vers Toulouse ». Très présent également sur le voyage d’affaires, EasyJet compterait « en moyenne 35% de voyageurs d’affaires sur ses lignes intérieures ». Dans le cadre de sa feuille de route Net Zéro, EasyJet « s’engage à mener des opérations efficaces et a pour objectif d’atteindre le “zéro émission” d’ici 2050 ».