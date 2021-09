La boutique La Bovida présente à Toulouse change de nom

La boutique La Bovida, qui propose du matériel et des ustensiles de cuisine pour les particuliers va changer d’enseigne. Installée au 59 rue de la Pomme à Toulouse, elle va prendre le nom de Toc, Trouble Obsessionnel Culinaire, marque déjà présente sur le web et à travers un réseau de vingt-et-un magasins. À l’extérieur comme à l’intérieur, la boutique toulousaine s’habille donc aux couleurs marron et orange de Toc.

Les clients retrouveront des services équivalents à ceux de La Bovida (programme de fidélisation, site web, click & collect, etc.). Le magasin appartiendra toujours au Groupe Hefed, qui a décidé de n’avoir qu’une seule société par marché. Les enseignes La Bovida et Toc ont été mutualisées pour le segment grand-public. Hefed revendique 85 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020. 480 collaborateurs travaillent pour le groupe.