La crise énergétique booste le Forum Energaïa

La crise énergétique a au moins un effet bénéfique : elle accélère le mouvement vers la transition écologique et le développement des énergies renouvelables. Ainsi, la 16e édition du Forum Energaïa, événement européen professionnel dédié aux énergies renouvelables (EnR), a regroupé 370 exposants cette semaine, et des milliers de participants. « Nous misions sur 280. Et il n’y avait que 230 exposants l’an dernier ! », se réjouit Matthieu Robin, directeur de salons à la SPL Occitanie Events, organisateur du forum. Un bond de participation qui s’explique selon lui, par « un sursaut, une prise de conscience, peut-être un peu tardive. Le développement des énergies renouvelables est un impératif, incarne une souveraineté industrielle dont la France a besoin. Nous devons trouver des solutions, d’autant plus que les EPR (nucléaire) annoncés ne seront pas réalisés très rapidement », indique-t-il.

Ce forum prend aussi tout son sens alors que le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est arrivé en séance publique à l’Assemblée nationale, ce 5 décembre. « Nous espérons que ce projet ne se transformera pas en décélération des EnR en France », indique Richard Loyen, délégué général d’Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire.

Pour la première fois, le forum fait la part belle à la formation et à l’emploi dans le secteur des EnR avec un pavillon dédié, en partenariat avec Pôle emploi et la Région Occitanie, qui « marque l’entrée du monde universitaire et de la jeunesse à Energaïa », précise Matthieu Robin. Il a accueilli entre autres l’IMT Mines Albi et celui de Nîmes, SUP ENR de l’Université de Perpignan Via Domitia, ou encore le Campus Excellence BTP et usage du numérique. L’événement a également accueilli deux pavillons thématiques « Bâtiment durable » et « Transport et mobilités durables ».

L’Arec Occitanie signe le fonds Énergie Solidaire Occitanie

À l’occasion du forum, la Région Occitanie a par ailleurs lancé, en partenariat avec les associations Énergies solidaires et Les Amis d’Enercoop, le fonds Énergie Solidaire Occitanie. Objectif : financer des projets portés par des associations régionales agissant auprès des ménages en situation de précarité énergétique par la récolte de dons auprès des entreprises, des producteurs locaux d’énergie renouvelable et des particuliers.

La précarité énergétique touche un ménage sur cinq en Occitanie, empêchant de se déplacer ou se chauffer. Dans ce contexte économique, Christian Assaf, président de l’Agence régionale de l’énergie et du climat (Arec) Occitanie, a acté la participation de l’agence qui devient mécène du fonds et fait don de 15.000 euros. Outil de la Région Occitanie, l’Arec Occitanie a également initié en 2021 la société de gestion OCCTE, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en août. Ce 9 décembre, la société annonce avoir bouclé une première levée de fonds de 25 millions d’euros pour son fonds « FPCI OCCTE Occigen ». Une première étape pour ce fonds, dont l’objectif est d’atteindre 100 millions d’euros à l’été 2023. « Ce premier fonds investira principalement dans les infrastructures de grande dimension sur toutes les technologies déployables (EnR matures, hydrogène vert, éolien flottant, services énergétiques...), ainsi qu’en haut de bilan d’acteurs du développement des EnR présents en Occitanie », explique Christian Assaf, dans un communiqué. Les premiers investissements auront lieu début 2023.

Sarah Nugyen Cao Khuong

Sur la photo : Le forum Energaïa a réuni 370 exposants et attiré des milliers de visiteurs. Crédit : DR.