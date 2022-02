La place universitaire toulousaine se déchire sur fond d’appel à projets du PIA4

Deux visions de l’université qui s’affrontent… À Toulouse, l’appel à projets « Excellence sous toutes ses formes » du PIA4 a constitué un terrain de bataille idéologique idéal. Mais derrière cette opposition, une question majeure demeure, aux conséquences multiples pour la ville et la région, en particulier économiques. Toulouse fera-t-elle partie, un jour, des meilleures universités mondiales de recherche ?

Encore ébranlée par son échec au label Idex de 2016, doté de 750 millions d’euros et chargé de créer en France des universités d’excellence, la communauté universitaire a vu dans cet appel à projets du PIA4 une manière de relancer la dynamique. En réponse, deux initiatives concurrentes ont vu le jour : l’une, la Toulouse Tech University (TTU), portée par le directeur de la TSE, Christian Gollier, et soutenue par le Prix Nobel d’Économie [1] Jean Tirole, et l’autre, Tiris, menée par UT1 Capitole, UT2, l’INP Toulouse, l’Insa Toulouse et l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Et si, pour finir, ce dernier et unique projet a été déposé ce mardi 1 février, certains doutent de la pertinence de sa réponse à l’enjeu d’excellence internationale.

Tiris fait évoluer l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

« Les deux projets Tiris et TTU partent du même constat de départ. Si le site de Toulouse ne bouge pas dans sa gouvernance actuelle au travers de l’Université fédérale, il ne sera jamais reconnu comme une grande université de recherche. En revanche, nous sommes en désaccord sur le chemin à prendre pour y arriver », souligne Philippe Raimbault, président de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et promoteur du projet Tiris. Ce dernier, regroupant l’ensemble des établissements toulousains, prévoit au 1er janvier 2023 la mise en place de l’Université de Toulouse, en lieu et place de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

« Nous proposons de passer d’une logique de coordination, existante à ce jour, à un approfondissement des compétences grâce à cette nouvelle structure. Cette dernière élaborera les stratégies de recherche et de formation, les campagnes de recrutement et gérera les budgets des établissements. Une gouvernance allégée plus agile permettra les prises de décision. Elle comprendra trente membres des établissements au conseil d’administration (CA) au lieu des quatre-vingts personnes actuellement, et quarante membres au conseil académique au lieu des cent-cinquante à ce jour », détaille Philippe Raimbault.

TTU fait émerger une institution scientifique d’élite

Une évolution jugée inefficace par Christian Gollier : « Tiris n’offre pas de transformation institutionnelle crédible, ce qui ne le rend probablement pas sélectionnable par le jury de l’appel à projets. Chaque entité garde sa personne morale, UT1, UT2 et UT3, sans compter les dix-sept grandes écoles toulousaines. Or, cela constitue un mouton à cinq pattes, chaque institution ayant des objectifs différents. UT2 ne veut pas entendre parler du classement de Shanghaï, un incontournable qui fait la part belle aux publications dans des revues de référence, quand TSE ou l’Isae-Supaero bénéficient d’une excellente image de marque sur le plan international. Avec Tiris, on crée un ensemble de 110.000 étudiants où le plus petit dénominateur commun s’appliquera. Tiris est l’alliance du conservatisme et de l’anti-élitisme. Au nom de l’inclusion, on sacrifie l’excellence. »

Le projet TTU, mené par le président d’UT3 et TSE, fusionne, quant à lui, la communauté universitaire scientifique élargie à l’économie, aux sciences dures, à la médecine ou à l’aéronautique. Il se veut plus élitiste, dans l’espoir de drainer ensuite l’ensemble des institutions. Il propose aussi un mode de gouvernance inspiré des grandes universités américaines, via un CA composé de membres extérieurs indépendants, de personnalités du milieu économique et de scientifiques internationaux de renom.

Résultat de l’appel à projets début juin

Le projet TTU a, pour finir, été rejeté par UT1 Capitole, l’autorité de tutelle de TSE, qui verrait d’un mauvais œil sa pépite devenir indépendante, et par les équipes d’UT3, plus favorables au modèle nivelé de Tiris. L’appel à projets du PIA4 est doté de 47 millions d’euros sur dix ans. « Rien à voir avec le label Idex et son engagement de presqu’un milliard d’euros. Mais si Tiris est retenu, la Région s’engage à doubler la somme. Et ce serait un symbole fort d’une dynamique retrouvée et une étape vers un accès à d’autres financements, jusque-là réservés aux universités Idex », espère Philippe Raimbault. Résultat attendu début juin, après une première audition des porteurs du projet à la mi-mai.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Christian Gollier (à gauche), qui portait le projet TTU, et Philippe Raimbault (à droite), défenseur du projet Tiris finalement présenté par l’Université fédérale de Toulouse lors de l’appel à projets du PIA4. Crédits : TSE Pictures - C.Muller/UFTMP