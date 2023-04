La sportech Vogo augmente son capital et y intègre Abéo

Renforcer sa présence en Amérique du Nord. C’est l’objectif de la sportech montpelliéraine Vogo, spécialisée dans les solutions audio et vidéo dans le domaine du sport, qui y dispose déjà d’une filiale. Le 8 mars dernier, elle a procédé à une augmentation de capital de 5 millions d’euros réservée à son partenaire Abéo (1413 salariés, 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022), fabricant d’équipements de sport et de loisirs. Une participation minoritaire au capital, qui sera soumise aux actionnaires le 19 avril. « L’Amérique du Nord génère 2 millions d’euros : une croissance est à aller chercher dans le soccer, le foot américain et les sports universitaires », indique Christophe Carniel, président et cofondateur de Vogo aux côtés de Daniel Dedisse et Pierre Keiflin.

Le partenariat entre les deux entreprises s’est déjà concrétisé avec la création de Vogoscope en 2019, joint-venture assurant « le déploiement d’une solution de captation multicaméras et de diffusion vidéos, destinée aux disciplines sportives, centres d’entraînement et collectivités », explique Christophe Carniel. Vogo utilise ainsi le réseau commercial d’Abéo pour atteindre un marché auquel il n’a pas accès.

La détection des commotions cérébrales

Autre objectif de Vogo : poursuivre le développement de solutions pour la détection des commotions cérébrales dans le milieu sportif, avec un consortium pluridisciplinaire créé en mars dernier. « Peu d’outils de détection et de suivi des commotions existent sur le marché, alors que c’est un enjeu de santé publique », estime le dirigeant, qui prévoit la sortie d’une gamme de produits dans les deux prochaines années. Pour l’instant, la solution Vogo permet aux équipes médicales, coachs et arbitres d’échanger pendant les matchs, grâce à un boîtier qui efface le bruit de la foule.

Récemment, Vogo a développé une technologie de replay vidéo à destination du grand public. Elle était embarquée dans l’application de la Fifa lors de la dernière Coup du monde de football au Qatar. Un outil « indispensable pour les jeunes générations, très connectées, pour qu’elles continuent de se rendre au stade », conclut Christophe Carniel, d’autant plus à l’approche de la Coupe du monde de rugby en France, et des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cotée à Euronext Growth Paris depuis novembre 2018, Vogo emploie soixante-huit personnes et a généré 12 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2022, soit une croissance de 41 % par rapport à 2021. L’entreprise est présente à Montpellier, Paris et Grenoble, et possède deux filiales au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Vogo a développé une technologie de replay vidéo à destination du grand public. Crédit : DR.