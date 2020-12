Depuis Montpellier, Vogo transforme l’essai auprès de Rugby Europe

Dans le rugby, la question des commotions cérébrales est prise de plus en plus au sérieux. Pour essayer de détecter au mieux ces incidents, Rugby Europe, qui gère les matchs de rugby internationaux au niveau du continent, a choisi Vogo. L’entreprise montpelliéraine, qui propose des ralentis instantanés pour les différents acteurs du monde du sport (fans, arbitres, médecins, entraîneurs), a en effet décroché un contrat portant sur les quatre prochaines saisons. Ce sont ainsi soixante matchs au minimum lors desquels Vogo apporterait son expertise à la fois pour la mise en place du protocole commotion mais aussi pour l’arbitrage vidéo. « Nous permettrons aux médecins et aux arbitres de revoir les actions sous différents angles à partir des flux de chaque diffuseur télé », explique Christophe Carniel, le président de la société.

« C’est une très bonne nouvelle pour nous. D’abord parce que cela signifie que le sport professionnel redémarre et, ensuite, car nous avons remporté un appel d’offre mondial où nos concurrents sont anglo-saxons », poursuit-il. Une illustration du savoir-faire de l’entreprise héraultaise, qui a racheté l’an dernier Vokkero, un spécialiste de la communication audio dans le sport professionnel, pour offrir un service intégré. Pour élargir son panel, l’innovation se fait également en interne, avec 15 à 20 % du chiffre d’affaires qui sont réinvestis dans la R&D chaque année.

Une diversification à développer

Alors que ce contrat vient renforcer le positionnement international de Vogo comme un acteur majeur dans le sport professionnel, l’entreprise a su par ailleurs se diversifier face à la crise du Covid-19. « Nous avons investi le marché industriel en proposant des solutions de communication audio afin de conserver la distanciation par exemple », illustre Christophe Carniel. Le secteur de la santé a également offert quelques opportunités de développement pour faciliter la communication dans des zones contaminées. Vogo fait par ailleurs partie, avec la biotech Skill Cell et le CNRS, d’un consortium ayant donné naissance au test salivaire EasyCov.

Et le président entend bien poursuivre cette diversification, conscient que cela montre « l’efficacité des solutions proposées sur ces marchés-là ». De quoi booster encore la croissance de cette société cotée en bourse, qui enregistre, malgré la crise, un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros au premier semestre contre 1,8 million d’euros sur l’année 2019. Des recrutements sont attendus pour compléter l’effectif de quarante-huit salariés répartis au siège de Montpellier, à Grenoble, Paris et au bureau de New York.

Paul Périé

Sur les photos : À l’origine, Vogo souhaitait offrir aux spectateurs des stades la possibilité de revoir les actions instantanément. Christophe Carniel, président de Vogo. Crédits : Vogo.