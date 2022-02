La zone à faible émission mise en place à partir du 1er mars à Toulouse

La zone à faiblesse émission mobilité pour les véhicules (ZFE-m), mise en place dans le cadre de la loi Climat et Résilience, entrera en vigueur le 1er mars. À terme, elle rendra « l’accès à Toulouse et une partie de Colomiers et Tournefeuille possible seulement aux véhicules les moins polluants ». Les interdictions seront progressives.

À partir du 1er mars, l’accès sera interdit aux poids lourds et aux véhicules utilitaires munis d’une vignette Crit’Air 5 ou non classés. Le 1er septembre, ce sera autour de ce même type de véhicules, mais ayant la vignette 4. À partir du 1er janvier 2023, les particuliers et utilisateurs de deux-roues seront concernés avec une interdiction pour les véhicules ayant une vignette 4, 5 ou étant non classés. En 2024, seuls les véhicules ayant une vignette Crit’Air 0,1 ou 2 pourront circuler au sein de la ZFE-m.

Toulouse Métropole tient à rappeler qu’elle propose des aides financières pour « permettre aux habitants, associations et entreprises d’acquérir un véhicule moins polluant ». La collectivité annonce la création « d’un comité de suivi intégrant professionnels et usagers de la route afin d’évaluer régulièrement l’impact de déploiement ».