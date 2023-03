Lab-connect, la plateforme qui met en lien la recherche et les entreprises en Occitanie

« Travailler avec les laboratoires de recherche, c’est lent et compliqué, on ne sait pas à qui s’adresser, on ne voit pas ce que cela peut apporter... » C’est ainsi que s’expriment les entreprises, en particulier les PME et les ETI, lorsqu’on les interroge sur les raisons qui les freinent à collaborer avec les laboratoires de recherche. Pourtant, l’ouest de l’Occitanie est riche de près de 150 laboratoires publics, à même de proposer différents types de collaboration aux entreprises pour augmenter leur compétitivité et innover sur le territoire.

Un guichet unique vers les laboratoires

« Notre objectif est de simplifier les relations entre la recherche et le monde socio-économique », résume Cyrille Munoz, responsable du service valorisation et relations entreprises porté par l’Université de Toulouse. « Avec le soutien financier de la Région, nous avons développé une plateforme, sorte de welcome desk capable d’accueillir les entreprises et de les diriger vers les personnes idoines dans les laboratoires. » Lancé en novembre 2021, Lab-connect vise à réunir toute l’offre des laboratoires et plateformes de recherche publique en un portail unique. Elle obéit à une logique : faciliter la présentation des compétences de la recherche et les potentiels de transformation pour développer des projets avec les entreprises.

Des formes multiples de collaboration

À ce jour, soixante-quatre laboratoires représentant une soixantaine de disciplines, ainsi que vingt-trois plateformes d’aide à l’innovation et au transfert de technologie, dont celles du Centre régional d’innovation et de transfert de technologie (Critt) mécanique et composite, ou encore l’accélérateur de start-up Toulouse White Biotechnologies (TWB) ont rejoint le Lab-connect. « D’un côté, on aide les équipes de recherche à monter en compétence et à s’organiser pour offrir leurs prestations aux entreprises. De l’autre, on présente aux entreprises les multiples formes de projets partenariaux possibles : mise en relation, mais aussi accès au financement de thèse et montage de projets, soutien juridique… », développe Cyrille Munoz.

Les exemples de projets collaboratifs se multiplient et cette structuration devrait amener une hausse conséquente de mises en relations réussies, sous une forme ou sous une autre. Les ambitions sont par exemple de 60 % pour les contrats de prestation avec les plateformes d’ici à 4 ans, et même d’un doublement du nombre de conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre). Les projets se construisent dans toutes les disciplines. On peut citer par exemple celui qui vise à tester les servomoteurs pour des applications de robotique d’une entreprise de développement d’actionneurs avec le laboratoire LGP, ou encore les discussions autour de la technologie de gazéification hydrothermale entre le Cirimat et une entreprise de distribution de gaz naturel. En perspective : une labellisation Pôle universitaire d’innovation (PUI) pour accélérer la dynamique territoriale. Le projet est déposé, la sélection en cours. À suivre, donc.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Cyrille Munoz, responsable du service valorisation et relations entreprises de l’Université de Toulouse. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.