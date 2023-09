Un nouveau BNI s’implante à Saint-Jory

« Il n’existait aucun BNI entre Toulouse et Montauban alors que le bassin est très actif », explique Sabrina Mauger, directrice du tout nouveau BNI Dynamic, basé à Saint-Jory. À ce jour, le nouveau groupement compte une trentaine de membres, tous dans l’optique de « partager leur réseau, casser la solitude de l’entrepreneuriat et faire évoluer leur business ». La directrice cherche encore de nouvelles recrues : cuisiniste, coach sportif, pisciniste, photographe... Comme dans tout BNI, chaque activité est exclusive : « plus on a de métiers représentés et plus il est facile de se recommander », précise Sabrina Mauger, par ailleurs responsable d’une agence d’intérim.

Le BNI Dynamic se réunira tous les mardis de 9h à 11h au B29, accueillis par le bowling de Saint-Jory. La réunion de lancement se tiendra le 19 septembre.

Les personnes intéressées à rejoindre le BNI peuvent prendre contact par mail : sabrina.mauger@interaction-interim.com