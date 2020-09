Laurent Porracchia : « En cybersécurité, nos clients deviennent plus matures »

Laurent Porracchia, comment et pourquoi s’est développé Airbus CyberSecurity ?

La filiale Airbus CyberSecurity appartient à la division Defense & Space d’Airbus. Au début des années 2010, le groupe a eu besoin de dédier une entité spécifique à la cybersécurité pour répondre à ses propres besoins. Puis ce savoir-faire nous a rapidement permis de commercialiser notre expertise. Aujourd’hui, la filiale regroupe 900 employés en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Notre marché se concentre principalement autour des acteurs gouvernementaux : nous sommes notamment sous contrat avec dix-sept agences et institutions de l’Union européenne depuis trois ans. Mais nous travaillons aussi avec des opérateurs d’importance vitale, comme les transports, les fournisseurs d’eau, d’énergie, etc. Toutes les organisations qui répondent à une fonction régalienne ou essentielle sont de potentiels clients, ils ont besoin d’être protégés au mieux.

Que proposez-vous à un nouveau client ?

En général, le client nous sollicite avec un besoin qui peut aller du simple audit de son système d’information, jusqu’à la surveillance permanente de son activité via notre Soc (Security operation center, NDLR), le centre de commandement et surveillance de toutes les activités cyber de nos clients. C’est ici que nous prenons le pouls de leurs systèmes. Lorsque nous repérons un incident, nous tentons d’interrompre les attaques, de réparer les problèmes causés et identifier les causes.

Certains clients souhaitent vérifier l’état de leur protection et demandent des tests d’intrusion. Nos équipes se mettent dans la peau d’un hacker et cherchent des failles pour « pirater » leurs systèmes. Cela permet d’identifier les vulnérabilités et d’élaborer un plan de recommandation.

Certains clients cherchent-ils à se former eux-mêmes ?

Bien sûr, ils sont nombreux à le faire. C’est pour cela qu’Airbus CyberSecurity a lancé le simulateur Cyberrange, en 2018. Il s’agit d’une plate-forme d’entraînement qui simule les cyberattaques. Nous le mettons à disposition d’un panel très large de clients pour former leurs équipes d’informaticiens aux techniques d’attaques répandues aujourd’hui. Chaque client recouvre des besoins différents : les collectivités locales ou les universités ne vont pas chercher à acquérir les mêmes compétences que des étudiants en écoles d’ingénieurs. Les clients s’améliorent, ils deviennent plus matures au fil du temps et nous demandent de nouvelles caractéristiques sur Cyberrange. D’une part ils progressent, de l’autre nous enrichissons notre simulateur !

Peut-on dire aujourd’hui qu’aérospatial et cybersécurité sont indissociables ?

Aujourd’hui, la cybersécurité ne peut plus être dissociée d’aucun domaine. Le groupe Airbus a besoin de protéger l’ensemble de ses données et systèmes, évidemment. Mais n’importe quel service informatique doit penser à la cybersécurité. La tendance c’est « security by design ». Ce qui veut dire que les fabricants intègrent cette problématique dès le début d’un projet.

Propos recueillis par Mathieu Michel

Photo : DR.