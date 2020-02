Le président de la CCI de Toulouse Haute-Garonne, Philippe Robardey et le directeur régional de la Banque de France en Occitanie, Stéphane Latouche organisent une conférence sur le thème : « Les Entreprises en Occitanie : Bilan et Perspectives dans l’environnement national et international », ce jeudi 13 février à 18h. Cette rencontre se déroulera dans le cadre du cycle « Les 6 à 8 de la finance ».

Le jeudi 13 février à partir de 18h au Palais Consulaire, salle Gaston Doumergue, à Toulouse. Inscriptions sur le site de la CCI