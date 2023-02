Le Barreau de Toulouse veut qu’on lui rende justice

« Le système va s’effondrer », affirme Caroline Marty-Daudibertières, avocate pénaliste et nouveau bâtonnier du Barreau de Toulouse. L’urgence, c’est l’humain : l’Ordre estime en effet qu’il manque une trentaine de magistrats pour assurer un fonctionnement correct au Tribunal judiciaire de Toulouse. Les absences entraînent des reports d’audiences. La durée de traitement des dossiers s’allonge de jour en jour et les décisions tardent à venir, quand elles viennent.

Le manque d’effectifs dans certains pôles a fini par impacter en cascade tous les services. « Les audiences d’intérêt civil sont suspendues depuis deux mois car systématiquement renvoyées : concrètement, le service d’indemnisation des victimes est fermé ! Et au niveau des affaires familiales, on n’a pas de dates pour les procédures hors divorces depuis septembre », s’insurge le bâtonnier, qui précise que la faute n’incombe pas à l’organisation du tribunal dont « la gestion est purement impossible, faute de moyens ».

Un procès (fictif) contre l’État pour « tentative de meurtre de la justice »

Mercredi 8 février, le Barreau de Toulouse veut frapper un grand coup pour faire entendre sa voix : un vrai faux-procès contre l’État, pour « tentative de meurtre de la justice ». Sous forme d’un procès de cour d’assises, l’audience se tiendra à la salle Tolosa de l’ICT, à 19h. Elle sera ouverte au public et retransmise en direct sur leur chaîne Youtube. Des témoins se présenteront à la barre – magistrats, personnels de greffe, avocats – pour attester de la dégradation de leurs conditions de travail et du service rendu aux justiciables.

En parallèle, l’Ordre a écrit au ministère de la Justice pour demander des mesures à la hauteur de l’urgence : création de vingt nouveaux postes, affectation systématique de remplaçants, mise en place d’un calendrier d’audiences efficient et création d’une Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS). Le Garde des Sceaux est attendu de pied ferme pour entendre la plaidoirie de ses confrères occitans. « Jamais Éric Dupont-Moretti n’est venu au tribunal de Toulouse en tant que ministre », regrette Caroline Marty-Daudibertières. « Pourtant, les dégâts sont bien visibles. Qu’il vienne les constater sur place au lieu de nous opposer des chiffres et des statistiques ! »

Les avocats sur la ligne de crête

Thomas Neckebroek, vice-bâtonnier et spécialiste du droit des affaires, dénonce lui aussi cette situation « invraisemblable », causée par une succession de réformes « imposées sans consulter ni les professionnels du droit, ni les justiciables ». Les deux trinquent. Les arrêts maladie et burn-out se multiplient parmi les 1830 avocats du Barreau de Toulouse, signe d’une profession en souffrance. Quant aux plaignants, ils ne voient jamais le bout de leurs affaires. « On ne sait plus quoi dire à nos clients », expliquent les deux avocats.

La dernière réforme a mis le feu aux poudres. Effective au 1er janvier, elle a généralisé sur le territoire national la mise en place des « cours criminelles », pour juger les crimes dont la peine encourue est inférieure à vingt ans, comme les viols. À la différence des cours d’assises, il n’existe pas de jury populaire dans ces nouvelles juridictions mais cinq juges professionnels y siègent au lieu de trois. Un « non-sens » pour les deux avocats, alors que l’effectif des magistrats était déjà insuffisant.

Marie-Dominique Lacour

Sur les photos : Caroline Marty-Daudibertières, bâtonnier du Barreau de Toulouse, et Thomas Neckebroek, vice-bâtonnier, le 1er février 2023. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.