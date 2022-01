Le Château Terre Fauve prépare sa révolution vinicole

Sur une musique entêtante de Guazú, dont les rythmes font penser aux battements du cœur, Morgane Jouan, œnologue de métier, entre en scène. En mouvement, la jeune femme de 28 ans introduit la couleur blanche, le beige, le jaune aussi parce que c’est « la couleur du Muscat, du Sauvignon », « la saveur des fruits jaunes ». L’image se teinte ensuite d’un filtre orangé, « la couleur de l’argile », « la couleur qui façonne les vins Terre Fauve », entend-on en voix off. Vue plus de 800 fois, cette courte vidéo de quatre minutes diffusée sur Instagram lève le voile sur le domaine viticole Terre Fauve. Sans trop en dire. La suite ? Pour la connaître, ou du moins la goûter, il faut venir sur place, à la rencontre de Morgane, formée à l’Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, et de son compagnon Nicolas Baudet, diplômé de l’École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Car, depuis 2019, ils sont les propriétaires du château Terre Fauve, entouré de treize hectares de vignes. « On a tout lâché pour ce coup de folie et créer un domaine rapidement, à notre image », affirme Morgane qui ne regrette absolument rien. « On a imaginé que l’on racontait une histoire autour du vin. »

« Le Fronton avait mauvaise réputation. »

Vinificateurs au Château Quintus, à Saint-Émilion, ils ont pourtant une seule idée en tête : voler de leurs propres ailes pour écrire leur histoire personnelle, sans rien laisser au hasard. Le couple part alors en quête d’un terrain de jeu pour laisser libre court à sa création et opte pour le Sud-Ouest. Le château Bel Air, au cœur de l’appellation Fronton, à une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse, lui convient. Et, il change tout : un nouveau nom, d’abord, Château Terre Fauve, une transition vers le vin naturel, puis vers le bio dans un second temps une fois la certification obtenue, la vinification parcellaire sans intrants, trois cuvées de vins assemblés, une rénovation totale de la bâtisse, des expositions, des concerts et un nouveau logo. Le fauve est désormais la griffe du domaine, décliné sur les murs sous forme de photo grand format en noir et blanc et sur les étiquettes des bouteilles, dessinées par de jeunes artistes de 25 ans au grand maximum. « Le Fronton avait mauvaise réputation. Nous avons voulu le mettre au goût du jour », précise Morgane. « On fabrique, avec une équipe de jeunes, des vins accessibles et de qualité pour les nouvelles générations, dans un esprit fun et plus cool, moins luxueux. »

Diversification

En 2019 puis en 2020, les viticulteurs produisent 60.000 bouteilles - essentiellement du vin rouge - qu’ils exportent surtout, en Asie, aux États-Unis et au Canada. Ils placent aussi leurs cuvées chez les cavistes et restaurateurs en France. À Toulouse, les tables étoilées En marge et le Py-R sont clientes. Cette aventure, le couple a pu se la permettre avec des fonds divers : des économies personnelles, des aides familiale et pour l’acquisition du bien, de la Safer (la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), un prêt bancaire et la dotation jeunes agriculteurs (DJA) de l’État. Depuis, les idées fusent. Outre le vin, le Château Terre Fauve brasse sa bière, fabrique du cidre et crée une petite ligne de produits cosmétiques pour satisfaire les envies des Asiatiques.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Morgane et Nicolas Jouan, nouveaux gérants du domaine. Crédit : Hélène Ressayres.