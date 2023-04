Le Conseil européen de recherche (ERC) sélectionne deux projets toulousains

Sous les noms de code Gold-Redox et Glow, deux projets toulousains sont lauréats d’une bourse européenne dite « advanced » parmi les trente-deux projets français financés, pour un montant de 2,5 millions d’euros par projet sur cinq ans.

Gold-Redox est un projet conduit par le chimiste Didier Bourissou, directeur de recherche CNRS au Laboratoire hétérochimie fondamentale et appliquée de l’Université Toulouse 3 Paul-Sabatier. Son objet : associer d’autres molécules à l’or, élément plutôt inerte, pour explorer des degrés d’oxydation de ce métal réputé inoxydable et montrer ainsi par une « chimie douce » des réactions difficiles à réaliser. L’autre axe de recherche du laboratoire porte sur les polymères biodégradables pour des utilisations de médicaments contre le cancer.

Le projet Glow, quant à lui, est porté par Rufin Van Rullen, directeur de recherche CNRS en neurosciences et intelligence artificielle au Centre de recherche cerveau et cognition (CerCo – CNRS, UT3) et porteur d’une chaire au sein de l’institut toulousain d’intelligence artificielle, Aniti. À partir de l’étude du fonctionnement du cerveau, le chercheur étudie la manière de produire des systèmes d’IA plus performants et moins gourmands en données.