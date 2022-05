Le Fonds Tourisme Occitanie finance six nouveaux projets

Six nouveaux financements viennent d’être accordés à des entreprises régionales par le fonds Tourisme Occitanie. Lancé en 2019 à l’initiative du conseil régional, et géré par M Capital Partners, le FTO dispose de 111 millions d’euros destinés à financer exclusivement des programmes d’investissement touristique en Occitanie, qu’ils soient privés, publics ou parapublics.

Dans les Hautes-Pyrénées, le fonds accompagne ainsi trois projets d’envergure : la création du premier hôtel 4* et éco-responsable à La Mongie nommé « La Voie Lactée » pour 500.000 euros ; la revalorisation de la station du Hautacam (développement d’activités, rénovation des bâtiment et réaménagement de la voirie) pour 1 million d’euros ; et enfin, la création par la société Up 2 Play d’un complexe multi-activités (bowling, parc trampoline, escape game, restaurant, etc.) à Ibos, financée à hauteur d’1,7 million d’euros .

M-D. L.

Pour le même montant, le FTO soutient dans le Gers la montée en gamme du camping 4* du lac de Thoux. La grotte du Limousis (Aude) recevra 391.000 euros pour améliorer la qualité de son offre touristique avec la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil, d’un gîte et d’une aire de stationnement. Enfin, 300.000 euros seront apportés à la Maison Bayard à Montpellier pour la création d’une boutique-hôtel.

Plus d’informations sur www.fondstourismeoccitanie.fr