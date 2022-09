La CCI de Toulouse organise son Forum économique le 4 octobre prochain autour du thème :

« Générations Impacts : L’entreprise au défi des nouveaux standards de la performance ». Mises aux défis de multiples urgences (climatiques, énergétiques, etc.), les entreprises vivent des années décisives et sont confrontées à des injonctions souvent paradoxales.

Comment concilier croissance et préservation de l’avenir commun de notre planète ? Comment mettre en phase les discours et les actions ? Comment répondre à l’impatience et aux ambitions des jeunes générations ? Voilà quelque unes des questions qui seront posées aux intervenants chefs d’entreprise, startuppers et autres acteurs économiques.

Inscriptions ouvertes.

11e édition du Forum Économique de Toulouse, le mardi 4 octobre 2022, de 8h30 à 12h00, au Casino Barrière de Toulouse, 18 chemin de la Loge à Toulouse.