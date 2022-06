Le Medef Hérault Montpellier organise la Rencontre des entrepreneurs de France en septembre

L’ambition du syndicat patronal : faire de la REF Montpellier [1] un rendez-vous économique influent de chaque rentrée pour Montpellier et sa région, sur le même modèle que son homologue national, la REF à Paris qui se déroule les 29 et 30 août. Mille participants sont attendus pour cette édition 2022, à comparer aux 8000 de la REF parisienne. D’autres REF délocalisées existent déjà à Dijon, Marseille et Toulouse.

« Nous voulons influencer les politiques locales, leur matérialiser les décisions que nous prenons lors de nos commissions et leur montrer notre capacité à réfléchir et rassembler », annonce Jean-Marc Oluski, président du Medef Hérault Montpellier depuis septembre 2021, lors de la conférence de presse du 16 juin.

Le 7 septembre, une soirée d’ouverture est organisée en présence de personnalités politiques et parlementaires de la région, des partenaires de l’événement et des intervenants. Le 8 septembre est consacré à la quête de sens, thème abordé au travers de quatre tables rondes, trois keynotes et un face à face. Une première table ronde abordera l’entreprise comme nouvelle source d’inspiration, ses nouveaux rôles. Une seconde se concentrera sur les attentes de la jeunesse en termes d’emploi, tandis qu’une troisième table ronde interrogera le bonheur et le bien-être au travail. L’entrepreneuriat sera également mis à l’honneur lors d’une plénière consacrée au sujet.

Geoffroy Roux de Bézieux, Marlène Schiappa, Muriel Avinens….

Parmi le casting d’intervenants pressentis, plusieurs personnalités et dirigeants locaux et nationaux sont identifiés par le Medef Hérault Montpellier tels que Muriel Avinens, directrice de Dell Montpellier, Loïc Soubeyrand, CEO de Swile, Olivier Reynaud, CEO de Aive, ou encore Benoît Serre, DRH de L’Oréal, le sociologue Jean Viard et l’ex-journaliste de Canal + Ariel Wizman, reconverti dans les affaires. Interviendront également Geoffroy Roux de Bézieux, président national du Medef, et Marlène Schiappa, ancienne ministre déléguée pour l’égalité femmes-hommes. « Le casting des ministres et secrétaires d’État devra attendre les résultats des législatives ce dimanche », précise Jean-Marc Oluski.

« Des détracteurs (syndicats de salariés par exemple) sont aussi invités : on se défend, on n’a pas à rougir de nos idées, mais on croit à la discussion. Les entreprises sont identifiées par les citoyens comme un corps constitué qui peut faire bouger la société, notamment dans le domaine de la transition écologique », explique Fabrice Le Saché, vice-président et porte-parole du Medef, président d’Aera Group.

Autre objectif du Medef Hérault Montpellier, qui compte 850 adhérents représentant près de 5600 entreprises, être force de proposition auprès des décideurs publics. « Nous voulons avoir davantage d’influence et devenir, à terme, un vrai laboratoire d’idées, pour remettre l’entreprise au cœur des débats », explique Jean-Marc Oluski, qui a rappelé les différentes commissions du Medef Hérault Montpellier, notamment sur l’économie de la santé avec Med Vallée, sur l’emploi et la formation, ou le Lab 2030 qui anticipe l’entreprise du futur. Tout au long de l’année, le Medef organise déjà des REF Théma (santé, numérique, écologie…) et des REF territoriales, organisées par leurs adhérents.

Les entreprises préoccupées

« Les dirigeants sont interrogatifs », informe Jean-Marc Oluski, questionné sur l’état d’esprit des dirigeants après deux ans de crise sanitaire et le conflit en Ukraine. « Les carnets de commandes sont bons, même si cela dépend des secteurs, mais l’avenir reste incertain. Doivent-ils augmenter leurs prix ? Comment procéder tout en conservant leur clientèle ? » Inflation, retraites, hausse du Smic… Le président du Medef Hérault Montpellier indique redouter l’automne. « Un président d’un Medef m’a dit avoir échangé avec un représentant de la CGT, le prévenant de s’attendre à une rentrée sociale mouvementée. » Malgré tout, Jean-Marc Oluski souligne ne pas relever de défaillances d’entreprises ni de remontées négatives sur de possibles difficultés. « Nous sommes convaincus que l’inflation va se pérenniser, la croissance ne reviendra pas avant le second trimestre 2023 », conclut-il.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Jean-Marc Oluski, président du Medef Hérault Montpellier, lors de la conférence de presse de présentation de la REF Montpellier. - Crédit : Sarah Nguyen Cao Khuong.