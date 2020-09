Alors que les professionnels de l’événementiel s’inquiètent de la situation liée à la crise Covid-19, le nouveau parc des expositions de Toulouse s’apprête à accueillir ses premières manifestations, marquant le début de son activité.

Ainsi, le salon Vivre Nature ouvre le bal les 4,5 et 6 septembre. Ce salon bio et nature du Sud-Ouest propose sur trois jours des expositions, des conférences et des ateliers autour de thèmes variés comme le co-jardinage, le bien être animal ou encore l’épanouissement personnel. L’association Envoi proposera également une collecte de matériel informatique. Renseignements et inscriptions ici.

Le salon Auto-Moto Classic prend le relais du 11 au 13 septembre. L’occasion de découvrir - ou d’investir - dans un véhicule mythique. Les passionnés d’autos et de motos anciennes s’y retrouveront à travers 20.000 m² d’expositions. A noter la tenue d’une vente aux enchères pour tout acheter, de la plaque émaillée vintage (mise à prix : 100 euros) à la légendaire Jaguar XK 140 Roadster de 1955 ( mise à prix : 100.000 euros tout de même). Renseignements et inscriptions ici.

Enfin, la foire internationale de Toulouse est attendue du 26 septembre au 5 octobre. Le premier événement économique de la région Occitanie attend 600 exposants et près de 100.000 visiteurs avec plusieurs univers : s’équiper, se divertir, se rencontrer et savourer. La foire s’enrichit cette année d’une Arena dédiée à l’e-sport qui va durer dix jours, mais aussi d’une brocante dédiée et d’un laboratoire à projets orienté feng-shui et aménagement. Enfin, deux nocturnes sont prévues les 29 et 2 octobre jusqu’à 22 heures. Renseignements et inscriptions ici.