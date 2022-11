Le Syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) organise, ce samedi 19 novembre, le Forum des initiatives alimentaires « De la Terre à la Mer ». Au programme, des ateliers citoyen, dont un sous forme de « labo de créativité autour des pratiques alimentaires locales et durables », des stands sur les initiatives et projets agricoles et alimentaires du territoire. Plusieurs élus viendront aussi prendre la parole sur le sujet.

Forum des initiatives alimentaires « De la Terre à la Mer », samedi 19 novembre 2022, de 9h30 à 13h30, à la Maison du Peuple (Foyer des campagnes) et au Square Jean Moulin à Pézenas (Hérault).