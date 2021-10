Le Toulousain At Home change de direction mais garde ses ambitions

Avec plus de quatre-vingts entreprises et 400 personnes accueillies sur les campus de La Cité et de Compans-Caffarelli, At Home est victime de son succès. « Les deux sites sont pleins. Il y a des listes d’attente et c’est assez frustrant car on sent qu’il y a un fort potentiel. La crise Covid a accéléré le développement d’autres formes de travail », souligne Anne-Sophie Icard, campus manager à La Cité et nouvelle directrice des opérations d’At Home.

Six ans, après sa création, At Home entame en effet une nouvelle étape, qui marque aussi le changement de modèle amorcé ces dernières années. Arnaud Thersiquel, fondateur historique de ce qui était au départ une communauté de start-up, a décidé de quitter l’opérationnel tout en restant président non exécutif. Eunate Mayor cumulera désormais les fonctions de directrice générale et de manager partenariats et innovation d’At Home et sera donc secondée par Anne-Sophie Icard. Elles intègrent également le pool d’associés de la structure. « Quand Arnaud a annoncé sa volonté de partir sur autre chose, on s’est dit que le mieux était de prendre les rênes », explique les deux dirigeantes. « At Home est né d’une cohabitation d’entreprises. Aujourd’hui, nous sommes aussi des concepteurs et animateurs d’espaces de travail partagé », poursuit Eunate Mayor.

Se structurer pour mieux se développer

Dans cette logique, l’entreprise toulousaine, après avoir accueilli ou accompagné tout type d’entreprise, veut proposer son savoir-faire à d’autres communautés de professionnels. « Notre ADN reste la structuration de process. C’est la base pour nous », insiste Anne-Sophie Icard, directrice des opérations. Des propos complétés par Eunate Mayor, qui assure qu’At Home a de nombreux projets en cours. « Nous allons notamment collaboré à la création de la Cité internationale des chercheurs avec l’Université fédérale de Toulouse, dans le quartier de Saint-Michel, afin d’animer cette communauté », développe la nouvelle directrice générale.

At Home poursuit donc sa volonté de croissance et souhaite pour cela se structurer davantage. L’équipe de sept personnes sera amenée à s’agrandir en cas de nouvelles ouvertures. « Nous avons également beaucoup travaillé nos programmes d’interventions auprès des entreprises pour étoffer nos offres et répondre aux attentes », précise Eunate Mayor.

Paul Périé

Sur la photo : Eunate Mayor, nouvelle directrice générale d’At Home, sera accompagnée d’Anne-Sophie Icard au poste de directrice des opérations. Crédit : At Home.