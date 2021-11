Le Toulousain Cozynergy devient le partenaire du groupement des Mousquetaires

Le Toulousain Cozynergy devient le partenaire en rénovation énergétique de Bricomarché, Brico Cash et Bricorama du groupement Les Mousquetaires. À ce jour, 115 points de vente proposent d’ores et déjà le service à leurs clients en leur venant en aide sur divers sujets (isolation, chauffage, menuiseries, ventilation, panneaux photovoltaïques, etc.).

L’objectif de l’entreprise est d’être présente dans les 640 magasins de bricolage français d’ici fin 2022. Cozynergy a rejoint cet été le groupe BPCE (l’organe central commun à la Banque Populaire et à la Caisse d’Épargne) grâce à l’action des cinq banques régionales du groupe.

Cozynergy possède 82 collaborateurs et a un réseau de 250 installateurs agréés et certifiés RGE (Reconnu garant de l’environnement). L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros à l’horizon 2025.