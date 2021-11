Le Toulousain Getfluence étend son influence à l’Europe et bientôt aux États-Unis

Accélérer son développement européen avant la conquête du marché nord-américain à la fin de 2022… Les ambitions de la pépite toulousaine Getfluence, place de marché digitale qui met en relation les annonceurs avec des médias en ligne, dépassent largement nos frontières. L’adtech, créée en 2018 par Marc de Zordo, connecte aujourd’hui près de 10 000 sites européens de presse en ligne influents à 1500 entreprises de toutes tailles qui leur proposent des articles sponsorisés ou des publi-rédactionnels. Parmi les références média de Getfluence, on peut citer en France, Le Monde, Challenges, le Huffington Post, en Italie La Repubblica et The Independent au Royaume-Uni. De son côté, le portefeuille des annonceurs compte à titre d’exemples OVH, LVMH, la Maaf, L’Oréal, Samsung ou Publicis.

« Notre marché repose sur des campagnes de contenu éditorial de marques premium vendues aux medias. Ces articles publicitaires, mais à fort contenu informatif, représentent un flux de revenus supplémentaires pour les médias et un moyen pour les annonceurs de développer leur notoriété », explique Marc de Zordo, président fondateur de Getfluence. L’adtech prélève une commission de 30 % sur le volume d’affaires qui transite par sa plateforme. En 2020, ce dernier s’est établi à 4,5 millions d’euros, en hausse de 75 %, et devrait se hisser à 7,5 millions d’euros en 2021 pour atteindre 20 millions d’euros en 2023, selon les perspectives du dirigeant de 34 ans.

Levée de 5 millions d’euros et acquisition en Allemagne

Une croissance qui passera par l’accent mis sur l’internationalisation de l’entreprise, qui a levé à cet effet 5 millions d’euros en janvier 2021, à la fois en dettes et en equity, auprès de Reflexion Capital, Celeste Management (family office suisse de la famille Dreyfus), Irdi Soridec Gestion et des business angels dont Angelsquare. Getfluence dispose déjà de cinq bureaux européens, dont son siège historique à Toulouse, où exerce une vingtaine de collaborateurs sur les quarante salariés que compte l’entreprise. Des agences en Espagne, en Italie, à Londres et à Paris complètent le maillage européen. Pour étendre sa couverture à l’Allemagne, un projet d’acquisition d’une entreprise outre-Rhin est en cours et devrait être finalisé en avril 2022.

Développement extra-européen

Ce sera aussi l’année des débuts de Getfluence aux États-Unis, annonce Marc de Zordo, qui analyse : « Il y a aujourd’hui une vraie brèche à occuper sur ce marché des campagnes de contenu sponsorisé outre-Atlantique et partout en Europe. Il n’existe pas d’acteurs internationaux capables, comme nous, d’industrialiser avec efficacité la connexion entre les annonceurs et les médias. » Car les marques misaient beaucoup sur les influenceurs des réseaux sociaux pour se faire connaître. La presse digitale attirait moins car cette mise en relation entre média et annonceurs pour du « brand content » était chronophage et peu efficace. Getfluence a choisi d’occuper la place et de creuser son sillon dans la massification de cette influence éditoriale.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Marc de Zordo, président fondateur de Getfluence, a lancé sa première activité en autodidacte à 16 ans avant de créer en indépendant un réseau de blogs sponsorisés et monétisés, dont le succès lui a permis de financer les débuts de Getfluence. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.