La Mêlée, le réseau d’experts du numérique organise le 29 avril à 9 heures, un événement en ligne intitulé « Kit de survie du chef d’entreprise ». Fabien Bonnefille, fondateur dirigeant et de Yko Solutions, société spécialisée en conseils financiers ( située à Montpellier) fera part de son expérience dans les différentes étapes de la vie d’entrepreneurs.

Erreurs de gestions, difficultés de trésorerie, financements mal présentés, il donnera ses astuces pour éviter le plus possible ces pièges. Inscriptions ouvertes. La conférence en ligne est payante (8 euros pour les adhérents, 15 euros pour les non adhérents ) mais gratuite pour les étudiants des écoles partenaires de la Mêlée.

Webinaire le 29 Avril 2021 de 9 à 11 heures.