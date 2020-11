Le laboratoire Laplace, finaliste des Trophées de l’innovation INPI

Le laboratoire Laplace, situé à Toulouse, figure parmi les finalistes des Trophées de l’innovation INPI 2020.

Au cœur des campus de l’université, le laboratoire Laplace mène des recherches allant de l’étude des mécanismes physiques de conversion d’énergie jusqu’aux systèmes qui les mettent en œuvre. Il collabore étroitement avec des partenaires industriels et institutionnels, dans divers secteurs d’activité : l’aéronautique, le transport, l’énergie, l’environnement et la santé notamment.

Il rejoint ainsi les dix entreprises et centres de recherche qui concourent dans quatre catégories (brevet, marque, design et recherche) pour incarner l’innovation à la française et l’utilisation exemplaire de la stratégie de propriété industrielle dans leur développement. Les lauréats seront dévoilés le 7 décembre.