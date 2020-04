Le numéro mis en place par la CCI Occitanie très sollicité par les entreprises

La chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie a mis en place un numéro unique d’appel pour les entreprises de la région, le 0 805 18 19 20. À ce jour, plus de 11.000 appels ont été traités par les 212 collaborateurs qui œuvrent dans les cellules de crise des treize CCI départementales d’Occitanie.

« Toutes nos actions sont pensées, organisées et déployées à travers ce triptyque d’objectifs : maintenir l’activité, sécuriser les structures, les femmes et les hommes qui y travaillent, ainsi que préparer le rebond et penser à l’avenir », explique Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie et premier vice-président de CCI France. « Un avenir qui sera pour le moins délicat au vu des premières études d’impact. La rencontre d’un temps où l’économie française tourne à 65 % et d’un temps où l’explosion de la dépense publique est, paradoxalement, devenue aujourd’hui une nécessité vitale pour notre pays va engendrer un recul de notre PIB d’ores et déjà évalué à 6 points », redoute-t-il.