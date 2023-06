Avec ses salons de printemps, le roman noir écrit son histoire en Haute-Garonne

Franck Thilliez, Fred Vargas, Olivier Norek, Bernard Minier ou Maxime Chattam. Camilla Läckberg, Arnaldur Indridason, Jo Nesbø, Harlan Coben, Dennis Lehane ou Lisa Gardner. En France, le polar connaît un succès populaire depuis de nombreuses années. En 2002, 23 millions de livres de ce genre ont ainsi été vendus dans l’Hexagone. Et, lors des deux prochains week-ends, les amateurs vont pouvoir remplir leur bibliothèques au cours de deux salons organisés en Haute-Garonne.

Les 4 et 5 juin, c’est T(h)ermes Noirs qui va ouvrir le bal. Organisé à Encausse-les-Thermes, au pied des Pyrénées, ce salon fêtera sa troisième édition. Initié par Céline Servat, elle-même autrice [1], ce nouveau rendez-vous fait la part belle au roman noir, thriller et polar. L’an dernier, il avait réuni un millier de visiteurs et les organisateurs espèrent attirer encore davantage de public. Pour cela, vingt-cinq auteurs seront présents les deux jours, dont les deux parrains du salon, Claire Favan, Grand Prix du Festival Sans Nom 2021, et Romain Slocombe, spécialiste des romans noirs historiques.

Les amoureux de polar pourront aussi rencontrer de nombreux auteurs locaux comme Régis Tomàs, Benoît Séverac, Alain Roumagnac ou Guillaume Coquerie, ainsi que des autrices membres du collectif Les Louves du polar, Rosalie Lowie ou Armelle Carbonel. Vincent Radureau et Vincent Villa, par ailleurs journalistes sportifs, partageront également leur univers. Avec un budget de 16.000 euros environ, T(h)ermès Noirs mise sur l’originalité des animations, qui viennent compléter les traditionnelles séances de dédicace et tables rondes. Citons notamment le Tribunal des auteurs, « où les écrivains passeront en jugement devant un jury populaire pour un chef d’accusation en lien avec leur oeuvre », explique Céline Servat, qui s’appuie sur le travail de vingt-quatre bénévoles. D’autres surprises vous y attendent avant de poursuivre votre quête de livres pour la plage à Carbonne le week-end suivant.

Empreinte Carbonne veut marquer son territoire

Les 10 et 11 juin, la commune du Volvestre accueille en effet la deuxième édition du festival Empreinte Carbonne. Lancé à l’initiative de la mairie et tenu lui aussi par des bénévoles, cet événement rassemble cette année une trentaine d’auteurs, en partenariat avec la librairie Ombres Blanches et l’agence littéraires À mots ouverts. « Nous travaillons aussi avec les librairies du territoires, comme celle de Noé ou Des livres et délices à Cazères. Grâce à La Tuta d’Òc, nous aurons aussi la chance d’accueillir deux auteurs en occitan », précise Thierry Massonnié-Rouane, président Arts et Culture en Volvestre, qui organise ce salon.

Avec deux marraines, Sophie Hénaff et Hannelore Cayre, « nous avons essayé de respecter la parité », sourit Thierry Massonié-Rouane. Après des auteurs espagnols l’an dernier, Empreinte Carbonne s’ouvre cette année à l’Italie, avec quatre écrivains présents le samedi. Le Norvégien Aslak Nore, qui vit aujourd’hui à Marseille, apportera une touche de polar nordique.

Avec un budget de budget 55.000 à 60.000 euros, financé par des subventions publiques et « à 65 % par du mécénat des entreprises du territoire », le salon veut « fédérer les compétences associatives de la ville autour du livre », selon les organisateurs. Outre une dizaine de rencontres littéraires sur le week-end, plusieurs animations sont ainsi prévues avec les associations de la commune. Ciné Carbonne projette ainsi depuis plusieurs mois des polars, alors que le Carbonne Judo Club organisera un atelier de self-défense. « Je ne peux pas toutes les citer mais l’Asso’s Épicée, Atelier Terre, la MJC, Théâtre 107 vont proposer des moments conviviaux », ajoute Thierry Massonnié-Rouane.

Deux expositions liées à la thématique du salon et aux auteurs présents sont également au programme. Avec Meurtres à la une, Pierre Piazza, spécialiste des dispositifs d’identification en matière de criminologie, vous plongera dans cet univers, alors que Noëlle Herrenschmidt présentera des aquarelles de procès. Parfait pour s’immerger dans le monde du roman noir.

Paul Périé

Sur la photo : La première édition d’Empreinte Carbonne a réuni environ 4500 visiteurs les 14 et 15 mai 2022. Crédit : Empreinte Carbonne.